‘Dovranno pagare tanto’ Harry e Meghan, la vendetta della Regina è terribile: ecco la cifra che devono restituire

La vendetta della Regina dopo la Megxit costringe Harry e Meghan a dover restituire milioni di sterline, ecco cosa accadrà ai Sussex.

La Regina Elisabetta non ha preso bene la Megxit ma le conseguenze per Harry e Meghan cominciano ad apparire più chiare solo ora. Ecco i soldi che sono corretti a restituire.

La Megxit ha fatto tremare Buckingham Palace

È passata qualche settimana ma le polemiche attorno alla decisione del Principe Harry e della moglie Meghan Markle non si sono placate.

La Megxit ha lasciato tutti senza parole: cosi è stata chiamata la decisione definitiva presa dal secondogenito del Principe Carlo, di rinunciare al suo status di reale senior per trasferirsi con la famiglia in Canada.

Inizialmente apparsa come una bomba per l’equilibrio della famiglia Windsor, dopo il summit urgente tenuto dalla Regina Elisabetta, il figlio Carlo ed i due nipoti William ed Harry, sembrava che le cose si fossero appianate.

Ma a quanto emerge dalle ultime notizie pare proprio non sia così.

Meghan Markle subirà la vendetta della Regina?

Dopo qualche settimana dal trasferimento di Harry e Meghan in Canada dunque da Buckingham Palace arriva una notizia poco felice per i due Sussex.

A quanto riporta anche DiLei la Regina avrebbe chiesto indietro i soldi usati per ristrutturare la casa del Principe e della Duchessa.

Dopo il matrimonio infatti, il Frogmore Cottage è stato completamente ristrutturato secondo la volontà di Meghan e l’opinione pubblica si era lamentata dei fondi pubblici utilizzati.

Ora quindi i circa 3 milioni di euro, ovvero 2,4 milioni di sterline dovranno essere restituiti da Harry e Meghan.

Ma non è l’unica cattiva notizia per i due sposi: la Regina ha anche vietato ufficialmente di utilizzare il marchio Royal Sussex dato che hanno abbandonato il loro status.

Per i Duchi dunque saranno momenti difficili quelli futuri perché dovranno mantenersi da soli e riuscire a trovare tali somme.

Per ora si sà che Meghan ed Harry stanno per tornare nel Regno Unito per partecipare ad alcuni impegni inderogabili come la registrazione di un brano per beneficenza assieme al cantante Jon Bon Jovi e inaugurare il museo del Silverstone Experience