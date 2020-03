‘Harry e Meghan perdono la sicurezza’: tagliate le guardie reali, da marzo il Canada non pagherà più per loro

Il Canada ha ufficializzato che da quando la Megxit sarà effettiva non pagherà più per la protezione di Harry e Meghan, fan preoccupati

Meghan ed Harry sono ormai stanziati in Canada ma fino ad ora ricevevano la protezione del Governo. Dal 31 marzo invece saranno scoperti, la preoccupazione dei fan per la loro incolumità sale.

La Megxit tra annunci e date effettive

Della Megxit si parla da molte settimane ma ancora non risulta del tutto effettiva.

Gli scossoni che però la decisione del Principe Harry e Meghan ha provocato si stanno facendo sentire in modo chiaro.

Da dopo l’annuncio che i due Duchi di Sussex avrebbero abbandonato i doveri di Royal Senior, al rientro dalle vacanze di Natale ad oggi invece già molte decisioni sono state prese.

La Regina dopo un primo impatto negativo con la proposta ha subito accolto favorevolmente la volontà del nipote e sua moglie di rendersi indipendenti dalla Corona ad alcune condizioni.

I due non avrebbero potuto più utilizzare il marchio Royal Sussex e non avrebbero potuto usufruire per il loro sostentamento dei fondi pubblici.

Un’altra condizione, che alcune voci danno già come violata da Meghan, è quella di non parlare con la stampa dell’argomento e di tutte le vicende di casa Windsor.

La Megxit sarà però davvero effettiva solo a partire dal 31 marzo nonostante Meghan ed il piccolo Archie siano già fossi in Canada da qualche settimana.

Il Canada dice “No” a pagare per Harry e Meghan

Harry e Meghan dunque ormai volati in Canada e trovata la loro casa dei sogni nell’isola di Vancouver si distaccheranno del tutto ed ufficialmente dalla Corona britannica dal 31 marzo.

Il Principe però attualmente sta facendo avanti e indietro per gli ultimi impegni, in questi giorni ad esempio è a Londra per registrare un singolo di beneficenza insieme al cantante Jon Bon Jovi.

Ora però un’altra aspetto da preoccupazioni: il Canada ha annunciato che non pagherà più per la loro protezione come accadeva fino ad ora.

Dal 31 marzo Harry e Meghan non saranno più personaggi soggetti a tutela internazionale e dunque non c’è motivo di utilizzare le risorse pubbliche della Royan Canadian Mounted Police per proteggerli.

Il ministro federale della sicurezza Bill Blair ha dichiarato:

“il Canada ha l’obbligo di fornire assistenza di sicurezza in base alle necessità”

Ma ciò cambierà dalla fine del mese in corso come riporta anche Il Giornale.

Anche dal Regno Unito i Sussex non potranno più avere protezione dal momento in cui stanzieranno definitivamente fuori dal Paese.

La preoccupazione di tutti è su come potranno ora fare Meghan ed Harry per trovare i fondi aggiuntivi per la protezione e i fan di tutto il mondo si chiedono se i due Duchi abbiano fatto bene a decidere per la Megxit.