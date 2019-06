Meghan Markle scopre tutto ‘Harry ha continuato a frequentare una modella’

Principe Harry, Meghan Markle scopre tutto. Il principe di Inghilterra ha frequentato una bellissima modella prima del matrimonio

La storia d’amore tra il Principe Harry e Meghan Markle, non è iniziata come una bella favola. I due infatti prima di frequentarsi erano soliti svolazzare di fiore in fiore prima di unirsi definitivamente in matrimonio.

Principe Harry rapporti con Sarah Ann Macklin

Il Principe Harry e la bellissima Meghan Marcle oggi sono una coppia sposata e felice, ma primo del loro matrimonio da favola, i due frequentavano altre persone. Ebbene si, a quanto pare, nonostante Harry avesse conosciuto la bella Meghan Markle, il principe non si è precluso la possibilità di frequentare la bella top model Sarah Ann. I due infatti continuavano ad avere una relazione, rapporto di passione fatto di messaggi molto spinti e notti di passioni.

Ma non è stato l’unico, a quanto pare anche l’attuale Duchessa Meghan fosse a a caccia del suo uomo ideale. I due infatti che a quanto pare, non si sarebbero messi limiti, conoscendo altre persone nonostante si stessero frequentando da un po.

Si è anche venuto a conoscenza di alcuni pettegolezzi all’interno del Regno Unito riguardo la bella Meghan. A quanto pare infatti la Markle aspirava a diventare duchessa, ma non disdegnava altre proposte amorose, se si fosse fatto avanti qualcuno dello stesso calibro di Harry, nel momento in cui il Principe l’avesse piantata in asso.

Lo stesso Harry d Inghilterra, dopo aver conosciuto la bella Meghan ne era rimasto profondamente colpito, ma non riusci a rinunciare alla bella Ann Macklin musa della maison inglese Burberry:

“Si conobbero a un party e la chimica fu immediata. Nacque così una relazione fatta di pura passione e tanti messaggini hot al telefono che non si interruppe quando Harry conobbe Meghan”, scrive la Levin nella biografia “Harry: Conversations with the Prince”.

Meghan rapporti con un altro uomo

Nemmeno Meghan in quel periodo diede l’esclusiva ad Harry, anche perché pensava di non essere all’altezza di un uomo come lui proprio a causa del suo passato. Una vita da attrice senza tanto successo ed un matrimonio finito male alle spalle. La giovane infatti oltre ad Harry si è sempre guardata attorno per avere una valida alternativa. Pare infatti che nello stesso periodo Meghan , frequentava Cory Vitiello, chef canadese con cui è stata, poco dopo il divorzio.

Nonostante la storia di Meghan ed Harry non sia iniziato nei migliori dei modi, pare infatti che oggi i due abbiano trovato finalmente ciò che cercavano unendosi in matrimonio e dando alla luce un bellissimo bambino.