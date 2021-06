Harry e Meghan ”Tutte scuse. Avevano pianificato tutto”: ennesima bomba su Buckingham Palace

Non ha fine l’onda di scandalo contro la Corona Inglese innescata dai Duchi del Sussex. Emerge un’inquietante verità: ”Tutto pianificato”.

Harry Winsor e Meghan Markle nuovamente nella bufera, a rivelarlo sono le prime pagine dei principali tabloid britannici, i quali in queste ultime ore hanno urlato l’ennesimo scandalo.

Secondo uno dei più uno dei più noti esperti, Phil Dampier, l’idea dei Sussex di fuggire dall’Inghilterra per costruire una nuova vita oltreoceano lontana dagli oneri reali, sarebbe stato da loro premeditato.

Le accuse di razzismo e tutte le altre congetture contro la Royal Family? Sarebbero tutte scuse, il motivo? I moltissimi controsensi nelle ”scuse” esercitato dalla coppia. Ecco tutti i dettagli.

Phil Dempier duro contro Harry e Meghan: ”E’ stata una mossa studiata”

“Noi non volevamo andare via, siamo stati costretti per salvaguardare la nostra salute psicofisica” rivelarono i Duchi del Sussex nel corso della famigerata intervista che ha gettato nel fango i membri della famiglia reale inglese.

Ma quanto dichiarato da Harry Windsor e Meghan Markle non corrisponderebbe totalmente al ”vero”. Già poco dopo le pesanti accuse mosse contro la Corona, la Regina Elisabetta aveva rivelato che molti fatti ”erano stati travisati”, avviando altresì un’indagine interna relativamente alle frasi razziste contro il piccolo Archie.

Secondo Phil Dempier, l’intervista e tutte le loro successive dichiarazioni non sono stato altro che una mossa studiata a tavolino per giustificare, quella che è stata ribattezzata, la Megxit:

”Incolpare altri reali e personale al loro servizio per giustificare ciò che è stato fatto sia stata una mossa studiata”

ne è fermamente convinto l’esperto reale.

L’esperto reale tuona: ”Ci sono troppe incongruenze”

Nell’esporre la propria tesi, Phil Dempier, ha ricordato quando lo scorso gennaio 2020, i Sussex dichiararono di voler essere ”finanziariamente indipendenti” per poi raccontare ai media di essere stati profondamente delusi dalla decisione della Sovrana Inglese di ”tagliare” loro tutti i fondi.

Harry dunque avrebbe ritrovato in Meghan una via di fuga, per allontanarsi da una realtà così esposta ai media e che in passato l’aveva fatto soffrire troppo, facendo riferimento alla tragica morte di Lady Diana.

D’altro canto ha concluso Dempier, “Meghan non ha mai avuto l’intenzione di rimanere tra i reali, e tutto il can can messo in piedi è una scusa legate alle loro scelte”.