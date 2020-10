Happy Halloween: cinque passatempi da fare a casa con i bambini

Anche se Halloween non si potrà festeggiare come di consueto, nessuno vieta la possibilità di divertirsi a casa, in famiglia. Ecco cinque passatempi a tema da fare con i più piccoli.

Ad Halloween la tradizione voleva il consueto giro per le case alla ricerca di dolcetti.

Una festa alternativa

La festa di Halloween, anche se divide l’opinione popolare, è arrivata da tempo anche in Italia. Magari i tuoi bambini erano soliti andare in giro con gli amichetti, vestiti in maschera di tutto punto, a bussare alle porte alla ricerca di dolcetti.

Quest’anno, a causa della pandemia e delle restrizioni anti contagio, sarà una festa diversa, da trascorrere tra le mura domestiche. Ciò non significa che non ci si possa divertire lo stesso in famiglia.

Con questo post, ti suggeriamo cinque passatempi da fare con i piccoli di casa questo pomeriggio.

5 passatempi

Se non l’hai ancora fatto, intagliare la zucca può essere molto divertente. Se vuoi farlo da professionista, puoi stampare la faccia della zucca da ritagliare, direttamente da internet. Una volta ultimata, accendi la candelina al suo interno e mettila dietro la finestra per un effetto super spooky.

Con l’interno della zucca, se è buona da mangiare, puoi farti aiutare dai più piccoli a preparare dei gustosi biscotti alla zucca. Se non hai le formine potrai sempre liberare la vostra fantasia.

Metti a fare i popcorn e organizza una mini maratona di film a tema. Ti consigliamo alcuni grandi classici come The Nightmare Before Christmas e Hocus Pocus per iniziare.

Per non far mancare i tanto desiderati dolcetti puoi sempre organizzare una Piñata di Halloween. Potrai realizzarla con della cartapesta e della carta igienica per dargli la forma di un fantasmino.

No, non abbiamo dimenticato i travestimenti. Tutti insieme potete realizzare dei costumi fai da te. Basterà un semplice lenzuolo, purché si vesta tutta la famiglia. Dopo, non dimenticare di scattare tante foto per mandarle ad amici e parenti via social.