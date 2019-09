Hans Gram, chi è l’icona celebrata da Google con il doodle del 13 settembre

Avete aperto Google e vi siete trovati davanti a Hans Gram? Scopriamo insieme chi è il doodle di oggi 13 settembre!

Google celebra Hans Gram con il suo doodle del 13 settembre, per farci conoscere un po’ di più questo uomo che ha fatto storia.

Chi è Hans Christian Gram

Google cerca attraverso i suoi doodle di farci conoscere personaggi celebri, che hanno fatto storia e sono stati determinanti per la vita che oggi svolgiamo. Uomini e donne che hanno fatto scoperte straordinarie, ma di cui si parla poco.

Il doodle di oggi è un medico e microbiologo danese, noto per la sua classificazione dei batteri. Oggi ricorre l’anniversario della sua nascita avvenuta 166 anni fa ed è noto per la famosa “colorazione di Gram”.

Questo tipo di colorazione è utilizzata ancora oggi per gli esami colturali, ovvero quando viene preso un liquido biologico all’interno di un determinato terreno al fine di far prolificare i batteri, identificandoli più facilmente.

Per arrivare a questa scoperta dobbiamo fare un salto indietro al 1884, quando il medico stava esaminando alcuni tessuti polmonari. In quel momento si rende conto che delle cellule batteriche in base al colore potevano essere identificate più facilmente.

Utilizza quindi un colorante cristalvioletto, una soluzione di iodio e del decolorante dell’alcol etilico: alcune cellule batteriche prendono un colore intenso mentre altre no.

Secondo i documenti da lui lasciati, questo processo è dovuto allo spessore della parete di peptidoglicani e grazie a questa distinzione è possibile fare una classificazione netta a seconda del tessuto e tipologia.

Una scoperta fondamentale, che viene utilizzata ancora oggi negli istituti per identificare una tipologia di batterio e – di conseguenza – abbinare l’antibiotico che possa fare la differenza.

Per questo motivo oggi ci sono i Gram-positivi e i Gram-negativi. Un uomo che ha sicuramente cambiato la nostra vita e che è imperitivo ricordare nonché conoscere!