Halloween celebrato con il doodle di Google del 31 ottobre: la collaborazione con il WWF è deliziosa!

Google con il suo doodle del 31 ottobre celebra Halloween con la collaborazione del WWF che ha lasciato tutti senza parole!

Il doodle di Google del 31 ottobre ci porta nella magica atmosfera di Halloween ma con una collaborazione tenerissima: quella del WWF

Il doodle di Google del 31 ottobre

La festa del 31 ottobre in collaborazione con il WWF ha debuttato a mezzanotte in 40 Paesi del mondo in contemporanea. Una animazione che non ha come tema principale la paura ma gli animali, l’animazione e un mondo magico in cui oggi è possibile tuffarsi.

Nel 2018 il colosso ci aveva stupito con i fantasmini e negli anni precedenti animazioni e disegni non erano da meno, ma quest’anno la particolare collaborazione ha già intenerito da alcune ore grandi e piccini non appena acceso il proprio Personal Computer.

Ma come funziona? Un video animato che si basa semplicemente sulla domanda di rito Dolcetto o Scherzetto? Un gioco che ci consente di cliccare con il mouse nei vari spazi che sono finestre: propro li si nascondono degli animali vestiti per la festa.

Chi potremmo incontrare? Un lupo, un gufo, una tarantola, un polipo e anche un elegante giaguaro.

Saremo noi a decidere se la loro simpatica animazione andrà verso degli scherzetti divertenti oppure verso i dolciumi tipici, per la quale Google regala una scheda con le curiosità tipiche delle specie animali che sono presenti:

“ululare è solo uno dei nostri modi per comunicare. noi lupi siamo esperti nel linguaggio del corpo ed espressioni facciali”

Una collaborazione con WWF molto sentita per sensibilizzare le persone attraverso la conoscenza molto più profonda degli animali del mondo. Anche nel 2017 il colosso si era avvalso della medesima collaborazione a San Valentino, presentando due Pangolini – mammiferi ricoperti di squame.

Allora divertiamoci con questo innovativo doodle e se volete scoprire la vera storia di Halloween e gli eventi in Italia leggete qui!