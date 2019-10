Halloween, dove andare? Ecco 5 mete da paura in Europa e non...

Pronti per festeggiare Halloween? Preparate la valigia perché stiamo per portarvi in 5 mete da paura in giro per l’Europa e non solo!

Halloween, si avvicina il desiderio di evadere e di avvicinarsi a mete sconosciute ancor di più, non manca l’ebbrezza di qualcosa di unico e irripetibile che riaccenda la paura e il brivido. Non ci resta che lanciarsi in queste 5 mete da sogno.

Le mete per festeggiare Halloween

Halloween risulta essere l’opportunità per tanti di andare in luoghi famosi e festeggiare, il mondo dei fantasmi, delle streghe, degli zombie e dei vampiri che risultano essere la scusa migliore per uscire dalla propria comfort zone e volare nelle migliori capitali Europe.

Halloween non sarà la notte in cui i bambini si divertono a bussare ai portoni alla ricerca di dolcetti, ma sarà una meta da scoprire.

Transilvania

Romania ci aspetta il castello di Dracula per vivere una autentica esperienza del terrore. Esso ha ispirato il famosissimo libro scritto da Bram Stoker nel 1897, un tempo dimora del terribile Vlad l’Impalatore, a cui si ispiro per il famoso Conte Dracula. Non ha bisogno di presentazioni ma solo di essere vissuto, accanto ci sono numerose case vacanze pronte ad ospitarci.

Messico

Dalla Romania al Messico è un attimo, ad Oaxaca ci aspetta la magica celebrazione del Dìa de los Muertos, vecchie tradizioni dei Maya ed Atzeche prendono forma, persone mascherate si cimentano in visite ai cimiteri, millenarie tradizioni accompagnano strade decorate con fiori e scheletri.

Stati Uniti

Un’altra meta da non lasciarsi scappare è Salem, Massachussets (USA), situata negli Stati Uniti rappresenta il luogo di culto per le persone condannate a morte per stregoneria. Negli ultimi anni è considerato un luogo di prestigio per festeggiare Halloween.

Sleepy Hollow, in New York, una località tutta da scoprire famosa per la leggenda di Sleepy Holow di Washington Irving, intrinsica di misteri e fantasmi che ispira il registra Tim Burton per il film con Johnn Depp, per non parlare delle visite al cimitero con la sola luce della lanterna.

Regno Unito

Ed infine Edimburgo in Scozia, la capitale degli spettri, stratosferica per la festa dei morti viventi, non può mancare un tour al castello di Edimburgo e alle spaventose catacombe. Non ci resta che acquistare un biglietto, preparare la valigia e partire per un grande viaggio per festeggiare Halloween.