Halloween in tempi di pandemia: ecco come festeggiare in sicurezza

La festa di Halloween dalle origini anglosassoni ha, ormai, conquistato anche l’Italia ma come si può evitare di rinunciare alla festa in tempi di pandemia?

Halloween può trascorrere con mini festicciole in famiglia, visite a parchi a tema in sicurezza e sfide virtuali sui social.

Non rinunciare alla spensieratezza

Hallloween si celebrerà il 31 ottobre. La festa anglosassone è ormai diventata popolare anche in Italia. Soltanto che, nel 2020 sarà particolarmente difficile poter fare il solito dolcetto o scherzetto porta a porta. Festeggiare nonostante la pandemia, senza perdere spensieratezza, potrà essere comunque possibile.

Un Halloween caratterizzato dal distanziamento e dalle norme anti contagio, dalle mascherine tirate ben su naso e bocca. Certo, saranno vietate molte delle attività più tradizionali. Però qualche piccola festicciola per far divertire i più piccoli, in famiglia, è possibile.

Cosa fare

Tra le attività da poter fare senza rischi per far divertire i più piccoli, spicca la realizzazione delle zucche intagliate in casa o all’aperto, invitando qualche congiunto o amichetto della scuola con tanto di mascherina.

Oppure una caccia alla zucca casalinga, nascondendo in giro per le stanze (o in giardino) qualche simpatico dolcetto per i più piccini.

Che ne dici di una serata cinema a tema Halloween, comodamente a casa propria? Prepara i pop corn e noleggia il film on demand più amato dai tuoi bambini. La serata trascorrerà velocemente.

Alcuni cinema hanno deciso di riaprire i battenti in sicurezza proponendo pellicole a tema. Molto atteso Carolina e il topo Tip. Il mistero di Halloween.

In Italia, inoltre, molti parchi a tema hanno organizzato delle giornate paurose da vivere in sicurezza. Come si legge su Ansa, i principali sono: Cinecittà World, Gardaland, Mirabilandia, MagicLand, Zoomarine e Leolandia. Sarà necessario prenotare con un po’ di anticipo perché gli ingressi sono contingentati.

Per quanto riguarda i social appuntamento su TikTok. Basta seguire gli hashtag #halloween e #ghosttrend per cimentarsi in alcune challenge divertenti. Tra queste spicca la spooky dance.