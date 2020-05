Half Ton Teen, che fine ha fatto Billy Robbins il ragazzo di 380 kg? Le sue condizioni di salute dopo la fine del programma.

Nella serata di ieri, Real Time ha trasmesso la replica di un documentario molto interessante ‘Il ragazzo di 380 chili’, il cui titolo originale è ‘Half Ton Teen’ basato sul noto programma Vite al Limite. Protagonista è Billy Robbins, ossia l’adolescente più grasso del mondo. E’ passato un po’ di tempo dalla registrazione del documentario e molti fan si sono chiesti che fine avesse fatto il giovane: ecco le sue condizioni.

Billy Robbins: come sta oggi?

Ieri sera, Real Time ha deciso di trasmettere nuovamente il documentario dedicato a Billy Robbins, ossia il ragazzo di 380 kg. Correva il 2012, quando sono iniziate le riprese del documentario incentrato sulla storia del giovane che ha deciso di intraprendere il suo percorso di dimagrimento insieme all’aiuto del dietologo Nowzaradan. Il suo obiettivo era quello di perdere 300 kg per arrivare per potere vivere una vita indipendente e lasciare la casa dei suoi genitori.

Dal 2013, non ci sono aggiornamenti sulle sue reali condizioni di salute. Di recente, si è diffusa in rete la notizia di una possibile partecipazione al programma Vite al Limite, ovviamente la notizia non è mai stata smentita o confermata dal diretto interessato. In una passate intervista, datata 2015, un amico del giovane ha raccontato cosa è successo dopo la fine del programma.

L’intervista all’amico

In una passata intervista, un amico di Billy Robbins ha affermato che, dopo la fine del programma, il giovane ha deciso di continuare a perseguire il suo obiettivo e ha ripreso solo qualche chilo, senza però mai tornare allo stato iniziale e aver tutti quei problemi di linea. Purtroppo, i casi così gravi non hanno un destino sempre positivo.

