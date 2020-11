Hai paura dell’ignoto e di quello che non conosci? Come uscirne

Avere paura dell’ignoto, del futuro incerto e di quello che non possiamo controllare può paralizzarci e peggiorare la qualità della nostra vita: come contrastare questa paura?

Nelle nostre vite l’ignoto è sempre presente in dose più o meno massiccia. Nessuno ha certezza di cosa il futuro ha in serbo per lui e anche i soggetti più organizzati e maniaci del controllo prima o poi si troveranno a dover fare i conti con l’ignoto.

L’ignoto, un misterioso mostro

L’ignoto è un qualcosa che accomuna ognuno di noi: una variabile che tutti prima o poi dovranno affrontare.

C’è chi la tiene sempre in considerazione quando organizza e pianifica mentre altri non se ne curano e spesso se la trovano davanti ‘a sorpresa’.

Avere paura di ciò che non si conosce, di qualcosa di appunto ignoto, è naturale. Un timore estremo di tutto ciò che non si conosce, non si può prevedere, organizzare e controllare.

Per molti soggetti questa paura può essere addirittura paralizzante peggiorando notevolmente le qualità della propria vita. Alcune persone si sentono bloccate e non riescono a ragionare o agire difronte ad una situazione ignota che capiscono di non poter controllare. Il nostro cervello in un certo senso è programmato per agire così davanti un pericolo ‘non classificato’.

I sintomi della paura dell’ignoto

Quando abbiamo moderatamente paura dell’ignoto potremmo essere anche stimolati positivamente ad agire in modo circospetto, adeguato e più guardingo del solito. Nel caso in cui invece si tratta di una paura più estremizzata la qualità della vita peggiora e i sintomi fisici di questo terrore non tardano ad arrivare: