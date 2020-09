Parliamo di Benedetta Rossi, la cuoca casalinga più amata d’Italia. Avresti mai immaginato che vivesse in una casa da sogno come questa? FOTO.

La casa di Benedetta Rossi è davvero splendida: immersa nel verde in un paesaggio suggestivo tra le colline italiane, un vero paradiso terrestre per mente, corpo e lavoro.

Nelle foto che la cuoca pubblica sui social è evidente che la sua tenuta si trova in una verdeggiante e fiorita campagna.

Da casa riesce anche a condurre la sua vita lavorativa che negli ultimi anni è decollata facendola entrare nelle cucine di tanti italiani.

Apprezzatissima per essere una cuoca semplice, simpatica e fonte di sfiziose ricette adatte a tutti i gusti e capacità culinarie.

Proprio quando cucina nei suoi video si possono apprezzare i bellissimi dettagli dell’arredamento scelto da lei oltre agli scorci strepitosi di varie zone della casa.

Un ambiente semplice ma arredato con gusto che ha suscitato stupore e ammirazione nei suoi follower.

Citando alcuni commenti dei suoi follower su Instagram: ‘Meravigliosa la casa che avete’, ‘La tua casa e la tua campagna danno senso di serenità solo a vederle’, ‘Bellissima casa!’.

Ecco com’è la casa della cuoca casalinga più amata d’Italia.

La casa spettacolare di Benedetta

La casa di campagna della protagonista di Fatto in casa da Benedetta è davvero splendida.

Un casale che in realtà è un Agriturismo di proprietà della cuoca ma che al momento non sembra essere lavorativamente attivo e disponibile ad accogliere clienti.

Viene utilizzato come location per tutte le riprese finalizzate a creare le fantastiche video ricette di Fatto in casa da Benedetta.

I guadagni che ha incassato con i suoi video sono pazzeschi ed è davvero una delle cuoche casalinghe più seguite e apprezzate d’Italia: 3,2 milioni di follower solo su Instagram.

Benedetta ama cucinare e fornire ricette sfiziose e semplici a chi la segue mostrando al contempo anche ritagli della sua vita privata: foto di lei e suo marito, della casa e del dolcissimo cane.

Una donna di sorrisi, risate, ricette semplici e genuine oltre a tanta leggerezza e spensieratezza. Tutto questo si respira dalle video ricette di Benedetta e si riflette anche nelle fotografie della sua splendida casa di campagna.

Un casale stupendo immerso nella campagna marchigiana, a Fermo per l’esattezza.

Un paradiso bucolico la casa della Rossi che solo al primo sguardo fa venir voglia di mollare tutto e passare il resto dei giorni in un tale paradiso terrestre all’insegna della serenità e del relax.

Una natura rigogliosa circonda il casale e l’edificio, conferma la cuoca, è stato ristrutturato proprio da lei e suo marito con un risultato finale mozzafiato.

Dentro e fuori l’arredamento è dettagliato e tendente ad uno stile rustico: i follower impazziscono ogni qualvolta pubblica una foto che ritrae la casa e non esitano a ricoprirla di complimenti.

Si ama tutto di lei: casa, cucina, ricette e cane!