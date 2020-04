Hai i capelli fini? Ecco i tagli migliori per valorizzare la tua chioma

Hai i capelli fini? Ecco i tagli migliori per valorizzare la tua...

Se per te i tuoi capelli fini rappresentano un dramma forse è perché devi soltanto dargli il taglio giusto. Ecco qualche suggerimento.

Il taglio migliore per i tuoi capelli fini ti aiuterà a liberarti dai drammi che ti fanno credere di avere una chioma indomabili.

I capelli perfetti non sono un miraggio

Se i capelli fini sono il tuo incubo forse non hai il taglio giusto. Avere i capelli fini, spesso, significa asciugarli a testa in giù oppure domare un odioso effetto elettrostatico.

Tra gli altri problemi che le donne con i capelli fini devono affrontare ogni giorno c’è la continua ricerca di volume. Del resto, sono proprio i parrucchieri a consigliare di lavorare i capelli con le mani al fine di alzare le radici al massimo.

Quali sono i tagli migliori

Non preoccuparti se a causa dei tuoi capelli fini non hai potuto sfoggiare i tagli più di moda. I tuoi capelli sono belli tanto quanto gli altri, basta tagliarli e asciugarli a dovere.

Patti Bussa, proprietaria del salone Blanche di Milano, ha dichiarato a Vanity Fair che il taglio migliore per chi ha i capelli sottili è dalle spalle in su. Via libera ai bob, ad un taglio medio tutto pari. L’importanza è mantenere massa e volume nella parte alta della testa. Da evitare, invece, su questa tipologia di capello, tutti i tagli che vanno a scalare e sfilare.

L’hair stylist consiglia, per il lavaggio, di usare uno shampoo che non faccia troppa schiuma. Inoltre, la chioma andrebbe lavata un giorno sì e uno no.

E veniamo ora all’asciugatura che va fatta utilizzando le proprie mani, al fine di aprire bene i capelli e portarli da una parte e dall’altra. Un valido aiuto può venire da un prodotto che conferisca texture ai capelli. Se al secondo giorno i capelli vi sembrano già opachi, via libera ad una coda bassa alla Bardot. Il trucco? Cotonare le radici.