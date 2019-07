Hai bisogno di una crema idratante se hai la pelle grassa?

Hai troppa paura di usare una crema idratante, perché la tua pelle è troppo grassa? Vediamo perché devi comunque usare tale prodotto.

Dovresti idratare se hai la pelle grassa?

Risposta breve: sì.

Quando dovresti idratare? Quante volte?

Idrata dopo la pulizia e il toner. Dovresti idratare idealmente due volte al giorno – al mattino e una volta tornato a casa o prima di andare a letto.

Se stai usando un siero, usa il siero prima di idratare, per dare a tutti gli ingredienti del siero buone possibilità di essere completamente assorbito.

Quale crema idratante dovresti usare?

Questa è forse la domanda più importante a cui rispondere qui. Ecco alcuni suggerimenti per la selezione della crema idratante perfetta:

– Utilizzare una crema idratante leggera che non appesantisce sulla pelle

che non appesantisce sulla pelle Assicurati che gli ingredienti della tua crema idratante non siano comedogeni . I migliori ingredienti comedogeni da evitare sono il burro di cacao, l’olio di cocco e gli oli vegetali idrogenati.

. I migliori ingredienti comedogeni da evitare sono il burro di cacao, l’olio di cocco e gli oli vegetali idrogenati. Idealmente, dovresti usare una crema idratante diversa per il giorno e la notte. Quelle di notte sono più ricche di antiossidanti e altri ingredienti per la cura che potrebbero essere un po ‘”pesanti” per l’uso diurno.

Se esci al sole, scegli una crema solare a base di gel per l’uso diurno e una crema idratante leggera a base di gel per l’uso notturno

Parliamo di ingredienti?

Oltre a scegliere ingredienti non comedogeni, dovresti cercare di usare alcuni agenti di miglioramento per la pelle grassa e soggetta all’acne nei tuoi idratanti. Per esempio:

combattenti naturali contro l’acne come il tè verde e l’olio dell’albero del tè

AHA come acido glicolico e acido lattico

antiossidanti come la vitamina C

ingredienti come la niacinamide

ingredienti per il controllo del sebo come scorza di limone e corteccia di cannella.

In questo modo idraterai la tua pelle, senza peggiorarne i difetti presenti quali brufoli e punti neri.