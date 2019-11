Secondo dei documenti inediti pare che il fantasma di Lady Diana stia infestando una residenza reale e che la Regina abbia ordinato un rito purificatore

Alcuni documenti resi noti solo ora rivelerebbero che nel 2001 la Regina abbia fatto eseguire un rito purificatore per liberare la residenza di Sandrigham da fantasma di Lady Diana. Ecco i dettagli dell’incredibile vicenda.

La presenza di Lady Diana è sentita ancora oggi

Lady Diana diventò Principessa di Galles nel 1981 dopo il matrimonio con il Principe Carlo ma fin dal loro fidanzamento l’opinione pubblica l’ha amata per la sua semplicità ed il suo carattere allo stesso tempo determinato ed inquieto che la rendeva così simile ad una del popolo.

Diana cercò sempre di dedicarsi il più possibile alle cause umanitarie come nessuno prima di lei aveva fatto, ad esempio camminando lungo i campi minati in Africa per sensibilizzare sul tema delle mine antiuomo,

Lady Diana morì tragicamente nell’incidente del 31 agosto 1997 sotto il Ponte dell’ Alma a Parigi ma è costantemente ricordata e seguita ancora da milioni di fans.

Un tipo di presenza particolare della Principessa pare addirittura essere stata percepita dalla Regina Elisabetta II.

Il rito della Regina per liberarsi del fantasma della Principessa

Come riporta il Daily Express una vicenda incredibile è stata rivelata solo questo mese con la pubblicazione del secondo volume dei documenti privati di Kenneth Rose morto nel 2014.

Alcune parti estratte e pubblicate dal Daily Mail rivelerebbero che nel 2001 Rose venne a conoscenza di un rito di purificazione fatto commissionare dalla Regina Elisabetta per la sua residenza a Sandrigham dove era solita passare il Natale.

A quanto emerge, la servitù presente nella residenza reale si lamentò per la presenza del fantasma di Lady Diana in particolare in una delle stanze.

Proprio il parroco chiamato per eseguire il rito ammise che nella stanza che era stata del padre di Elisabetta, Giorgio V, si percepiva un’inquietante sensazione.

L’ipotesi proposta proprio dal religioso fu che si potesse trattare del fantasma della Principessa Diana scomparsa nel 1997.

La funzione avvenne alla presenza del solo parroco, della Regina Elisabetta, della Regina Madre e di un’altra donna Prue Penn.

Fu proprio Prue Penn a rivelare a Kenneth quello che accadde a Sandrigham House:

“Il parroco tenne un rito non proprio di esorcismo ma di purificazione per portare serenità all’ambiente”

La donna rivelò che il parrocò pensò alla presenza di Diana: