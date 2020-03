Amici, arriva il coming out: la concorrente confessa il suo orientamento sessuale

Martina Beltrami, è stata una delle concorrenti di questa ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

La cantante originaria di Rivoli, ha però terminato troppo presto la sua avventura nell’Accademia più bramata dai talenti emergenti italiani, proprio nell’arco della prima puntata del serale di Amici dopo la sfida con Francesco Bertoli.

Recentemente l’ex allieva, si è raccontata sui social, rispondendo alle domande dei suoi fan. La confessione ha spiazzato tutti. Scopriamo di più.

Molto attiva sui social, ove vanta oltre 41 mila followers, l’ex concorrente di Amici, ha voluto rispondere alle domande a lei poste dagli utenti suoi social.

Uno dei fan le chiede a quanti anni ha fatto coming out. A tal proposito la cantante di Rivoli, oggi 20 anni, ha risposto:

’16/17 anche se in realtà l’ho spiegato solo alla mia mamma. Tutte le altre persone l’hanno capito, non ho mai dovuto fargli qualche discorso in particolare’