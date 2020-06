Ha bevuto acqua, limone e miele per 1 anno: il corpo si è trasformato

La famosa blogger Crystal Davis bevendo solo acqua, limone e miele per un anno ha visto il suo corpo trasformato! Incredibili effetti sulla salute, ecco quali sono.

La blogger Crystal Davis bevendo solo acqua, limone e miele per un anno ha notato un grande cambiamento nel suo corpo.

Ha condotto questo esperimento per poter poi mettere al corrente i suoi follower del percorso e dei risultati ottenuti.

Per un intero anno ogni mattina diligentemente prima di iniziare la giornata la blogger ha bevuto un infuso di acqua, limone e miele. Al termine di questo percorso il suo corpo è cambiato, il risultato è stato sorprendente a suo parere e ha voluto mettere i suoi seguaci al corrente dell’accaduto.

L’esperienza di Crystal Davis: il corpo trasformato

Crystal Davis, famosa blogger australiana, racconta ai suoi seguaci cosa è successo al suo corpo dopo aver bevuto per un anno l’infuso miracoloso per la salute a base di limone miele e acqua calda.

La blogger era dubbiosa sulle potenzialità di questa bevanda ritenuta miracolosa ed è ancora incredula del grande risultato ottenuto bevendo giornalmente questo infuso.

Tutte le mattine, ha raccontato Crystal Davis, ha compiuto questo routine:

scaldava una tazza di acqua spremeva all’interno il succo di mezzo limone scioglieva un cucchiaino di miele organico e lasciava stiepidire beveva l’infuso ancora caldo prima di fare colazione

I risultati sono stati stupefacenti, il corpo completamente trasformato:

Metabolismo accelerato

Pelle migliorata e meno imperfezioni

Migliori capacità digestive

Nessun malanno per 1 anno (raffreddore, tosse, patologie gastrointestinali)

Ha affermato sconvolta:

Né un raffreddore, un’influenza o una qualche malattie gastro-intestinale

Il parere dei medici: fa bene o no?

I medici affermano che bere giornalmente acqua, limone e miele non è un’abitudine sana e consigliabile per chiunque.

Chi soffre di patologie digestive e intestinali come gastrite, reflusso gastroesofageo ed ulcere non dovrebbe giornalmente assumere questo infuso perché l’acidità del limone potrebbe peggiorare i sintomi.

L’acido citrico contenuto nel limone se assunto in quantità eccessive può danneggiare mucose e denti anche in soggetti sani, non solo in persone malate.

Ai soggetti sani viene consigliata la moderata assunzione di questo infuso. Rivolgersi sempre al medico curante se insorgono malesseri o sintomi insoliti.

