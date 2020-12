Nel 2020 lo Youtuber che è stato più pagato nel mondo ha soltanto 9 anni. Nonostante la sua tenera età, è stato in grado di superare personaggi unici quali Mr Beast e PewDiePie.

Si chiama Ryan Kaji, ha 12 miliardi di views, 27 milioni di iscritti. Guadagna oltre 30 milioni di dollari.

Un bambino di 9 anni

Nato nel 2015, con il suo canale Ryan’s World è lo Youtuber più pagato del mondo, nel 2020. Il bambino di nove anni, si chiama Ryan Kaji e vanta oltre 12 miliardi di visualizzazioni, 27 milioni di iscritti e un guadagno di oltre 30 milioni di dollari.

L’elenco degli Youtuber più famosi e pagati del mondo è stato stilato da Forbes. Nel suo canale, Ryan non fa altro che recensire giocattoli, fare esperimenti scientifici ma il piccolo racconta anche storie di vita in famiglia.

A puntare sul suo successo sono stati i suoi genitori. Si è conquistato il podio per il secondo anno di seguito.

Sotto di lui nella classifica, c’è Mr Beast, che vanta comunque 24 milioni di dollari di guadagno e oltre 3 miliardi di visualizzazioni. Medaglia di bronzo per Dude Perfect che vanta 23 milioni di dollari di guadagni e 2,77 miliardi di views.

Il perché del successo

Il canale Ryan’s World contiene video sgargianti e colorati. Che siano proprio le grafiche ipnotizzanti, il segreto del suo successo? Il pubblico è quello dei bambini in età prescolare.

Tra i video più visti quelli in cui Ryan lancia ai suoi seguaci sfide di logica ma anche esperimenti scientifici da replicare a casa.

Ad esempio, il video di una pista per le biglie costruita con i Lego ha avuto un milione di visualizzazioni in un sol giorno.

Il video più visto in assoluto? Quello in cui, il novenne, si mette alla ricerca di giocattoli a sorpresa nascosti in un acquascivolo gonfiabile gigante. Un video che è entrato nella top 60 dei più cercati di YouTube.