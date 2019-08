Guillermo Mariotto e il se*so: ‘Almeno 3 volte al giorno con partner diversi’ La dipendenza del giudice di Ballando

Guillermo Mariotto, classe 1966, è un celebre stilista divenuto noto in Italia, per essere entrato nelle case dei telespettatori nelle vesti di giudice di ‘Ballando con le stelle’, il talent condotto da Milly Carlucci.

Lo stilista, è stato di recente intervistato nel programma radiofonico ‘Un Giorno da pecora’ in cui ha parlato della sua dipendenza dal sesso.Ecco cosa ha rivelato.

Il giudice di ‘Ballando con le stelle’ ha confessato senza freni la sua più grande ossessione, almeno fino all’anno scorso, il sesso.

Mariotto ha rivelato di avere avuto quasi una forma di dipendenza dal sesso, di praticarlo in una forma quasi maniacale. Un’ossessione che sarebbe svanita solo dallo scorso novembre e con cui spera di non avere più nulla a che fare.

A ‘Un giorno da pecora’, lo stilista ha dichiarato che già in passato ha spesso parlato dell’argomento, e avesse risposto alla domanda sul perchè si definisse un ‘dipendente dal sesso’:

poi prosegue:

‘Ormai ho 53 anni. Amavo il sesso in maniera così maniacale che poi mi sono stancato. A forza di ‘ci do, ci do, ci do’… Mi auguro che non accadrà mai più’