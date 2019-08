Guillermo Mariotto, chi è? Carriera, vita privata e curiosità sul giudice di Ballando con le Stelle

Chi è Guillermo Mariotto? Ecco tutte le informazioni sullo stilista e giudice di Ballando con le stelle

Guillermo Mariotto è conosciuto dalla maggior parte dei telespettatori per il suo ruolo di giurato nel corso di Ballando con le stelle. Ma siete proprio sicuri di conoscere tutto di lui? Se volete sapere alcune delle principali informazioni sulla sua vita privata, le curiosità e il suo principale lavoro lontano dagli schermi di Rai1, siete proprio finiti nel posto giusto.

Guillermo Mariotto, chi è: carriera e vita privata

Guillermo Mariotto ha rivelato di recente di non avere alcuna intenzione di avere dei figli. Quindi, se vi state chiedendo se il giudice di Ballando con le stelle ha della prole al seguito, la risposta è: No. Dopo avere fatto da “padre” ai suoi fratelli minori, ha confidato a Gay.it di averne già avuto “abbastanza”, tenendo alla lontana il ruolo da genitore.

Nonostante questo, è totalmente a favore alle adozioni, anche da parte di coppie dello stesso sesso: “La sessualità dei genitori, con l’educazione e l’amore, c’entra ben poco”. In varie occasioni ha dichiarato di essere preciso e a volte un po’ severo e questi atteggiamenti, emergono spesso anche durante i giudizi nel corso di Ballando con le stelle.

Guillermo Mariotto è nato a Caracas, in Venezuela, il 13 aprile 1966. Il suo lavoro principale è quello di stilista. Ha 53 anni, pesa 70 chilogrammi ed è alto 1,65 centimetri. Nel corso dell’’intervista con Pierluigi Diaco a “Io e te”, ha parlato anche della sua famiglia: “Mia madre studiava Medicina mentre accudiva noi. Ha ripiegato in Odontoiatria e si è laureata partorendo altri due figli. È stata un’eroina. Mio padre era avvocato ed era molto geloso di mia madre. La gelosia è una delle malattie più brutte del mondo. Io sono andato via e ho conosciuto il mondo proprio perché mio padre era così, estremamente severo. Alla fine l’ho ringraziato, anche se è stato duro”.

Stilista e giudice televisivo

Guillermo Mariotto appassionato di moda fin da bambino, si è laureato alla “California College of Arts and Craft” di San Francisco. In Italia è molto famoso più per il ruolo di giudice televisivo che per la carriera da stilista. Nel 1988 ha incontrato Raniero Gattinoni e, dopo al sua prematura scomparsa, ha assunto anche la direzione artistica della griffe. Ha ricoperto il ruolo di giurato anche per lo show di Rai1 “Notti sul ghiaccio” e durante Miss Italia del 2007, 2009 e 2010.

Molto riservato e amante della privacy, non si conosce molto del suo passato amoroso e dell’attuale situazione sentimentale: single oppure impegnato? Chi lo sa!