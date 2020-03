Chi è Guido Bertolaso, il consulente di Fontana, incaricato di costruire un ospedale a supporto dei contagiati di Coronavirus

Scopriamo insieme tutti i segreti di Guido Bertolaso, dall’infanzia alla formazione accademica, dalla carriera di successo ai rapporti con la politica, dal suo ritiro fino ad arrivare al ritorno nel 2020 in occasione dell’emergenza Coronavirus.

Chi è Guido Bertolaso

Nasce a Roma, il 20 marzo del 1950. Consegue la laurea in Medicina e Chirurgia con lode nel 1977 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dopo di che segue a Liverpool con un Master in malattie tropicali.

A 27 anni parte per l’Africa, per soccorrere le popolazioni colpite dalle epidemia di colera. Costruisce un ospedale in Cambogia, dopo di che diventa direttore Unicef in Somalia.

La Farnesina lo elegge a responsabile dell’assistenza sanitaria dei Paesi in via di sviluppo, lavoro che lo occuperà per tutti gli anni ’80.

Nel 1990 viene nominato Dirigente Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Capo del Dipartimento per gli Affari Sociali.

Nel 1996 è nominato Commissario di Governo per l’apertura dell’Ospedale Lazzaro Spallanzani, specializzato per le malattie infettive e la lotta all’AIDS.

Nel 2001 viene nominato Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. Nel ruolo di Commissario straordinario. tra il 2000 e il 2010, coordina i lavori per gestire diverse situazioni delicate e di emergenza, come il terremoto dell’Aquila, i vulcani nelle Eolie, le aree marittime di Lampedusa, il rischio bionucleare.

Nel novembre 2010 abbandona i propri incarichi e si ritira in pensione. Torna in campo pubblico nel marzo del 2020 per l’emergenza della pandemia del coronavirus.

Fontana, infatti, lo vuole come consulente personale per la realizzazione di un ospedale ausiliario a Milano, in zona Fiera.

Famiglia e vita privata

Non si hanno molti dettagli riguardo la vita privata di Guido Bertolaso, in quanto l’uomo è sempre stato molto discreto e riservato.

Di lui si sa soltanto sia sposato con Gloria Piermarini, moglie dalla quale ha avuto due figlie, Chiara e Olivia.