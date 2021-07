Spuntano alcuni commenti della suocera dell’ex gieffina, a cui lei ha voluto rispondere, facendo capire la sua posizione: scopriamo cosa è successo.

Uno scontro social che mai nessuno si sarebbe mai aspettato.

Guendalina Tavassi, la frecciatina di sua suocera

Purtroppo la showgirl non sta passando un bel periodo, infatti è un momento molto delicato della sua vita.

Guendalina mostra solo il meglio di se stessa sui social, la vediamo sempre sorridente e con la battuta pronta, ma a volte si può nascondere anche tanta malinconia.

Da poco si è separata con suo marito e attualmente si sta rilassando in vacanza con i suoi figli e amici a San Felice Circeo.

I problemi, però, se non si affrontano e vengono evitati, possono comparire anche nei momenti più felici, proprio come è successo a lei.

Sotto ad una delle ultime foto pubblicate sui social da Guendalina Tavassi, una fan ha commentato di essere dispiaciuta per la fine della relazione con Umberto D’Aponte.

Ma poco dopo è arrivata la risposta della suocera di Guendalina, che ha scritto:

“Nessun peccato, anzi. Sono la mamma di Umberto, e lei non sa quanto sono felice”

Secondo alcuni, Guendalina starebbe soffrendo molto per questa situazione e non risponderebbe pubblicamente per non ingaggiare polemiche pubbliche, anche perché di mezzo ci sono i loro figli.

Guendalina Tavassi, la risposta spiazzante a sua suocera

Guendalina Tavassi, è sempre molto attiva sui social, per questo condivide sempre ogni istante della sua giornata.

Mentre sponsorizzava un prodotto, per non dare tanto nell’occhio, ha ben deciso di lanciare una frecciatina alla mamma di Umberto D’Aponte.

L’influencer, infatti, mentre elogiava le qualità del prodotto, ha ironizzato:

“Questo profumo è buonissimo, anche se a me in questo momento, più che attirare le persone, servirebbe un repellente per allontanarle“.

In molti pensano che sia una chiara ed evidente stoccata a sua suocera, voi cosa ne pensate? speriamo solo che tutto si risolva.

