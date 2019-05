Guendalina Tavassi come Barbara D’Urso, adescata da un fidanzato fantasma: Lorenzo Coppi

Guendalina Tavassi come Alfonso Signorini, Manuela Arcuri e Sara Varone: “Rischiavo di diventare un membro della falsa famiglia Coppi”

Ad essere stati adescati da chi si nasconde dietro la falsa identità di Mark Caltagirone non sono stati solo Sara Varone e Alfonso Signorini, ma pare che una vittima sia stata anche Guendalina Tavassi, ex gieffina ( gf11).

Guendalina Tavassi adescata da Lorenzo David Coppi

Ha svelato infatti di essere stata contattata da Lorenzo David Coppi, cugino di Simone Coppi (finto compagno di Eliana Michelazzo) e Danny Coppi (che ha tirato in mezzo la D’Urso, fingendosi suo fidanzato), Hellen ed Igor, nonché nipote di Ginevra (che ha avuto una relazione con Caltagirone).

Guenda ha condiviso una chat tra lei e Lorenzo, oscurando il contenuto:

Precisamente 8 anni fa ci provarono anche con me.

Io ho scoperto immediatamente che era tutta una farsa, però non capivo il motivo di tutto questo. Adesso però mi è tutto molto più chiaro.” Questione di soldi o di ossessione: Eliana e Pamela sempre presenti

8 anni fa, quando ancora i protagonisti del Gf11 ( tra cui lei, Guendalina ), per i suoi ascolti pazzeschi, venivano costantemente chiamati nelle trasmissioni. Una strana coincidenza: al matrimonio di Guendalina Tavassi c’erano proprio Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

aspettavo questo momento da 9 lunghi anni. Guendalina a “Live” a parlare della relazione finita male con Lorenzo David Coppi?

Ha detto ancora Guendalina, che, a differenza di chi dice di essere una vittima come Pamela Prati e Eliana Michelazzo, non ci è cascata.

Chissà, magari, se le cose fossero andate in una direzione più “commerciale”, ci saremmo ritrovati anche la Tavassi a “Live-Non è la D’Urso” o a “Domenica Live” a parlare dei suoi rapporti virtuali con un compagno virtuale.

Coppi-Caltagirone: chi c’è dietro?

La verità non è stata ancora svelata del tutto, ma ci sentiamo in dovere di chiarire che quando il gossip è insano ( perché coinvolge temi importanti come l’acido o la simulazione di reato ), va stroncato sul nascere.

L’augurio è che si faccia chiarezza su tutta questa storia e che vengano svelate le personalità che si celano dietro la famiglia Coppi-Caltagirone.