‘Mamma, mi picchia’ Guendalina Tavassi denuncia tutto: spunta una nuova chat della figlia Gaia

Quando qualcuno in giro mi chiede: “Ed il piccolino com’e’?Ecco io li davvero non so mai cosa dire…. il bene per i figli e’ uguale per tutti, ma c’è sempre il figlio che magari senti più simile a te o con cui hai più affinità. Il mio punto debole purtroppo e’ Sasy💙 Sarà perché magari le figlie femmine sono un po’ più per il papa’ e dopo 2 toccava anche un po’ a me🤩 Quindi tornando alla domanda… ogni qualvolta mi chiedono così, io rispondo in questo modo: “Hai presente quando hai il colpo di fulmine per qualcuno o quando ti innamori per la prima volta e senti tutto quello sfarfallio nello stomaco,ti senti bene, sei felice e L’ unica cosa che vorresti e’ restare abbracciato alla persona che ami per sempre? Ecco io queste sensazioni le ho con Sasy ogni volta che mi chiama mamma😍 e’ il mio piccolo ometto, il bambino più sensibile e gentile che abbia mai conosciuto, il mio piccolo gentleman old school, che quando usciamo mi apre la porta e fa passare per prima, dicendomi prego mamma, prima tu,che mi regala fiori ogni talvolta lo vado a riprendere da scuola, che mi dice Ti amo nell’ orecchio ,senza farsi sentire da nessuno,perché comunque è un maschio dice 😁, che mi difende sempre su ogni cosa quando parlo con gli altri, terminando con ”ha ragione mamma”😅 che si preoccupa quando mi vede giù e comincia a fare il pagliaccio per farmi sorridere 😂 che mi abbraccia la notte quando siamo soli e@mi sussurra: “sta tranquilla mamma ci sono io , tu dormi!” Ecco questo per me è Sasy, L’ amore con la A maiuscola, colui che mi ha fatto vedere il lato dolce del mondo. TANTI AUGURI AMORE MIO #4yearsold 🎂💙 ti auguro di rimanere così per sempre perché sei così piccolo ma hai un cuore immenso, Ti amo❤️