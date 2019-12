Gli slip di pizzo rosso stringono troppo, Guendalina Tavassi rende le feste super piccanti

Guendalina Tavassi, l’ex concorrente del Grande Fratello, si spoglia sui social: gli auguri di Natale diventano bollenti, i fan impazziti

La bellissima Guendalina Tavassi è tornata sotto la luce dei riflettori ancora una volta. La showgirl infatti ha postato una foto sui social che ha fatto discutere e non poco i suoi fan.

Guendalina Tavassi, si spoglia sui social

La giovane Guendalina Tavassi è ritornata al centro delle polemiche per una foto bollente postata su Instagram, dove senza timore ha fatto gli auguri ai suoi fan, in un modo un po particolare

La Tavassi infatti si è fatta riprendere mentre praticamente in mutande e indosso solo il maglioncino natalizio ha augurato a tutti un felice e sereno natale. A quanto pare la foto ha subito ottenuto un enorme successo, riscuotendo approvazione e complimenti dai suoi numerosissimi followers.

Guendalina al centro delle polemiche

La g ex gieffina romana, è ritornata al centro delle polemiche a causa di una foto bollente sui social. A quanto pare oltre a coloro che hanno apprezzato la foto sensuale, ci sono anche molti dei suoi fan che invece non è piaciuto per niente. Come in molti sanno, Guendalina è mamma di tre bambini, ma molti ritrovano le sue foto poco adatte ad una mamma. Nella foto infatti si vede Guendalina con indosso solo una mutandina rossa e un maglioncino con una simpatica renna. Ma molti sono stati i commenti negativi sula foto postata dall’ex gieffina:

“Senza parole ma in negativo”, “Giusto… Perché gli auguri si fanno solo con i tanga.. Con i pantaloni non si possono fare”, “Eh vai tutti gli auguri in mutande….ma un po di pudore no?? che tristezza”, “Ma stai sempre troppo nuda e ti metti in posizione troppo sconce!”

In tanti infatti avrebbero insinuato che la Tavassi, spesso si fa vedere quasi sempre nuda, per attirare di più l’attenzione mediatica.