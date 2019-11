Guendalina Goria, chi è la figlia di Maria Teresa Ruta: “Un rapporto particolare tra noi”

Chi è Guendalina Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta, nel cast e Il Paradiso Delle Signore e attrice anche a teatro assieme alla madre

Scopriamo tutti i segreti di Guendalina Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta, nel cast di alcune fiction televisive, tra cui Il Paradiso delle Signore.

Chi è Guendalina Goria

Nasce il 4 dicembre del 1988 sotto il segno del Sagittario, nella città di Roma.

Figlia d’arte, entra presto nel mondo dello spettacolo italiano, sia come giovane attrice, con diverse esperienze sul piccolo e sul grande schermo, oltre che nel teatro, che come conduttrice di programmi, come quello in onda su All Music.

Si appassiona al mondo delle arti sin da piccola. Studiato per dieci anni danza classica e tip-tap presso la Accademia di Annamaria Ferrari Bruno. Consegue inoltre il Diploma presso The Actor’s Academy di Milano, studiando il metodo Stanislavskij.

Si diploma anche nello strumento del pianoforte presso il Conservatorio Verdi di Milano. Nel frattempo consegue la laurea in Filosofia Estetica presso l’Università degli Studi di Milano.

Debutta in televisione nel 2006, conducendo il programma Sun Splash Festival sul canale All Music. Successivamente prende parte anche a I Raccomandati, L’Isola dei Famosi, Extrafactor.

La Goria ha anche fatto parte dei cast nelle fiction Crimini, Così fan tutte, Natale coi fiocchi, Un passo dal cielo, Con il sole negli occhi. La popolarità arriva però con la partecipazione alla fiction di successo Il Paradiso delle Signore, dove interpreta l’aristocratica Violetta Sforza.

Marito, figli e genitori

Guendalina Goria è conosciuta principalmente per essere la figlia della conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta e del giornalista sportivo Amedeo Goria.

La giovane attrice è felicemente fidanzata dal 2006 con il compagno Stefano, un imprenditore romano. Tra i due intercorre una differenza di età pari a 20 anni, che tuttavia non è mai stata un ostacolo al loro amore.