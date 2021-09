Guenda Goria ricoverata in ospedale: le sue parole dopo l’operazione – Foto

Un’operazione non facile da affrontare, ma lei ha avuto un grande coraggio.

Una scelta fatta per dare forza a tante altre donne che si trovano a lottare contro questa patologia ancora poco conosciuta e fortemente invalidante.

La figlia di Maria Teresa Ruta, attraverso il suo profilo Instagram, aveva annunciato di essere stata ricoverata in ospedale per sottoporsi a un intervento a causa dell‘endometriosi.

Si tratta di una malattia di cui soffrono molte donne e che ha definito “invalidante”.

Guenda, dopo l’operazione, ha mostrato i punti e ha rivelato come sta:

Ha inoltre ringraziato tutti i suoi fan per averle dato un grande sostegno in questi giorni davvero difficili.

L’ex gieffina sta bene e piano piano si sta riprendendo.

Pochi giorni fa, attraverso il suo profilo Instagram, aveva parlato proprio dell’endometriosi, una patologia che colpisce tantissime donne (1 su 10 circa) e che troppo spesso non viene diagnosticata.

Guenda ha raccontato:

“Si tende a pensare che avere mestruazioni dolorose o avere difficoltà nei rapporti, dolori intestinali, colite cronica, stanchezza, siano cose normali. In realtà non è così. Tantissime donne soffrono di endometriosi senza saperlo.”

Ha aggiunto:

“Può colpire molti organi e compromettere gravemente la salute. Per chi ne soffre il rischio di infertilità è molto alto. Avere un figlio è davvero difficile, se non impossibile. L’endometriosi è fortemente invalidante e non c’è cura. Bisogna imparare a conviverci.”