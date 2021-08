Guenda Goria contro Maria Teresa Ruta: “Pensi solo a te stessa!”, ecco cos’è successo

Ecco perché la figlia della conduttrice avrebbe speso parole così dure nei confronti della madre, scopriamo cos’è successo.

Poche ore fa, da alcune indiscrezioni è trapelato che il rapporto tra Guenda Goria e la madre Maria Teresa Ruta si sarebbe ulteriormente incrinato.

Il motivo dello scontro, questa volta, sarebbe la nuova fiamma della giovane ex gieffina.

Gli attacchi di Guenda Goria alla madre

“Sei pesante, pensi solo a te stessa.”

Con queste parole, Guenda Goria ha scatenato la bufera contro la madre Maria Teresa Ruta.

Le due donne alternano periodi di pace ad altri più accesi nei quali se ne dicono di ogni.

I motivi sono svariati e abbiamo imparato a comprenderli: all’interno della casa più spiata d’Italia erano relativi all’infanzia di Guenda e al passato di Maria Teresa, adesso al presente della giovane ex gieffina.

Il motivo dello scontro è il fidanzato Mirko Gancitano

Guenda Goria ha archiviato la storia con Telemaco Dell’Aquila e ora si gode il suo amore al fianco di Mirko Giancitano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ꧁ 𝐺𝑈𝐸𝑁𝐷𝐴 𝐺𝑂𝑅𝐼𝐴 ꧂ (@guendagoria)

L’uomo le ha davvero rubato il cuore e pare che adesso tra i due vada tutto rose e fiori.

Peccato, però, che Maria Teresa Ruta si sia messa in qualche modo in mezzo, causando non poco dolore alla figlia.

“Mamma, tu sfuggi alle presentazioni… Non ti va bene? Come devo interpretare tutto questo?. Non ti va mai bene nulla, nemmeno il mio fidanzato. È giovane, simpatico e mi ha anche presentato ai suoi genitori.”

Nonostante Guenda Goria descriva Mirko Gancitano come un partner perfetto, l’ideale al fianco del quale stare, sembra proprio che la relazione non vada giù a Maria Teresa Ruta.

Per scoprire come si evolverà questo rapporto a tre non vi rimane che continuare a seguirci, vi daremo ulteriori aggiornamenti.