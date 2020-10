Nessuno si immaginerebbe mai di vedere Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta in un film per adulti, ma queste scene non mentano.

A quanto pare più di un personaggio del Grande Fratello vip di quest’anno ha qualcosa da nascondere. Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta, in coppia con la madre nel reality forse ne sa qualcosa di scheletri nell’armadio.

Guenda Goria, sul web scene bollenti

I colpi di scena in questa edizione del Grande fratello vip non sono mancati. Guenda Goria è uno dei volti di cui si è sentito parlare meno spesso. La figlia di Maria Teresa Ruta, in coppia nel gioco con la mamma non ha mai dato adito a tanti gossip. Eppure, dal suo passato viene fuori una pellicola piuttosto bollente: si tratta di un film che Guenda girò un po’ di tempo fa.

Dopo la puntata di venerdì scorso, mamma e figlia saranno valutate come due concorrenti separate e questo video che da poco è apparso di nuovo in rete potrebbe pesare sul percorso della Goria.

Il pubblico infatti sembra molto colpito dalla personalità di Guenda un po’ oscurata da quella esplosiva di Teresa Ruta.

Il video piccante sui social

Sta facendo discutere non poco il video di Gueda che in poche ore è ovviamente diventato virale. Si tratta di un provino, alcune scene di un film piccante in cui protagonista è proprio una giovane Goria. Una pagina di Gossip ha voluto condividere di nuovo quel momento del passato della ragazza. Il video è decisamente bollente.

L’esistenza della clip e del film stesso non era un mistero. Già nel 2015 Guenda ne aveva parlato raccontando della sua carriera in un’intervista al Grand Hotel Chiambretti di Paolo Chiambretti.

“Ho dovuto superare diversi provini, baciando prima l’assistente casting e poi la seconda attrice Catrinel Marlon“

Un ruolo quindi, ottenuto anche attraverso diverse provini:

“Dopo di che mi è stato presentato Cassel ed è stato un momento veramente molto emozionante…in effetti sono rimasta un po’ delusa quando mi hanno detto che Vincent sarebbe stato solo sotto le gonne“.

La pellicola è firmata da Matteo Garrone. Guenda veste i panni di una dama che ha un rapporto decisamente intimo con un’altra donna. In pochi minuti il video postato dalla pagina è diventato virale e adesso Guenda sicuramente sarà chiamata a rispondere della scelta di una pellicola decisamente audace che comunque fa parte del suo curriculum.