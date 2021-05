Poche ore fa Guenda Goria incanta i follower con uno scatto sensuale e provocante: vediamo l’immagine!

L’ex gieffina ha sfoggiato un costume stupendo adatto alle sue perfette forme, lo scatto è diventato virale facendo il giro del web.

Guenda Goria

La 33enne divenuta famosa per essere la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, è diventata una vera e propria influencer.

Lei è un’attrice e pianista italiana, ma da quando è uscita dal Grande Fratello Vip 2020, è diventata molto popolare sui social.

In questi ultimi mesi si divide tra i vari salotti televisivi, soprattutto in quello di Barbara D’Urso.

Molto spesso ha parlato della sua situazione sentimentale con Telemaco Dell’Aquila, una storia che ha avuto diversi problemi, infatti poco dopo si sono lasciati.

Guenda raccontò che aveva bisogno di una persona che la supportasse in tutto ma lui non era stato in grado di farlo.

La Goria è davvero amata da tutti, il suo carattere forte è emerso moltissime volte all’interno della Casa più spiata d’Italia.

La sua determinazione, la volontà di non aver voluto far parte della massa, il fatto di voler partecipare insieme a sua madre Maria Teresa Ruta, l’ha resa una delle protagoniste più amate del reality.

Non è finita qui perché oltre ad essere conosciuta sul piccolo schermo è anche super popolare sui social.

Lo scatto piccante di Guenda Goria

Al momento la ragazza è single, ma ha tantissimi corteggiatori, la sua bellezza è disarmante ed è impossibile non seguirla sul suo profilo Instagram che possiede quasi 200 mila follower.

Guenda ama condividere la sua quotidianità, i suoi pensieri con i suoi amati fan che la seguono ogni giorno.

Poche ore fa ha pubblicato uno scatto che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Nell’immagine si vede lei con un costume intero completamente rosso che le sta benissimo.

Tra le mani ha un pareo rosso trasparente, che le copre leggermente le gambe.

Lo scatto ha fatto impazzire il web, tra i commenti ci sono vari coinquilini della casa del Grande Fratello Vip che le hanno fatto i complimenti tra cui Patrizia De Blanck, Franceska Pepe e sua madre Maria Teresa Ruta.