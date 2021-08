Guè Pequeno, dopo le polemiche per la vasca piena di prosecco cambia bottiglia

Guè Pequeno, dopo le polemiche per la vasca piena di prosecco cambia...

Una vasca piena di Prosecco, dentro a farci il bagno è stato Guè Pequeno, rapper milanese, ex componente dei Club Dogo, in compagnia dello youtuber Sinnaggaghiri: ma ora occhio all’ultima bottiglia.

Pochi giorni fa il rapper ha scatenato una gigante bufera, per via di una pessima strategia di marketing, ma adesso tutto è cambiato: scopriamo cosa è successo.

Guè Pequeno, sempre al centro delle polemiche

Guè Pequeno, giorni fa, ha scatenato un’enorme polemica sulle sacre colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, territorio protetto dall’Unesco che ha sempre fatto dell’eccellenza dei propri prodotti un vanto.

Questa bufera è diventata un caso politico, infatti ha commentato anche Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico, che ha rivelato:

“Non solo è una mancanza di rispetto per chi lavora, è soprattutto uno spreco alimentare inaccettabile e uno sfregio al sito Unesco Colline del Prosecco: un’oscenità”

Ha aggiunto:

“Chiederò a Zaia di togliere i fondi pubblici a questa azienda, i soldi dei cittadini non possono essere utilizzati così”.

Un’attività di marketing pensata per essere ironica ma si è trasformata in un vero guaio.

Ora Guè ci riprova, ma con più buon senso, scopriamo come.

Gué Pequeno cambia bottiglia

Nelle sue Ig stories spuntano le bottiglie Mood wines, che stanno illuminando le notti nei locali più famosi del Paese.

Il rapper milanese ha provato il prosecco luminous sul divano di casa e non in una vasca di prosecco, come ha fatto pochi giorni fa.

Le bottiglie Wines con la medusa luminous stanno conquistando le notti d’agosto grazie a una loro particolarità.

Si tratta di una geniale installazione al suo interno che si illumina di verde facendo brillare il volto della Medusa, che è il tratto distintivo di questo spumante: un successo incredibile.

