Coronavirus, coppia di Uomini e Donne in quarantena: ‘Rischio contagio ogni giorno’

Uno sfogo doloroso quello del cavaliere di U&D in un’intervista all’Uomini e Donne Magazine. Il protagonista del celebre dating Show confessa: ‘Corriamo il rischio’

Come è noto, Uomini e Donne, è stato momentaneamente sospeso dai palinsesti Mediaset, a causa della diffusione del Coronavirus per il quale è stato dichiarato Stato di Emergenza Nazionale.

Nell’impossibilità di proseguire nelle registrazioni, anche i Cavalieri e le Dame del celebre dating Show condotto da Maria De Filippi stanno affrontando la quarantena, che si protrae da oltre due settimane.

In queste ore arriva sibillino lo sfogo di uno dei cavalieri più amati dal pubblico di Uomini e Donne, durante un’intervista. Scopriamo di più.

Lo sfogo doloroso di Riccardo Guarnieri

Il celebre e affascinante Cavaliere del Trono Over sta trascorrendo la quarantena in compagnia della sua Dama, Ida Platano e a suo figlio, il piccolo Samuele.

Di recente questo si è concesso ad una lunga intervista al settimanale ‘Uomini e Donne Magazine’ nel corso della quale si sfoga circa la situazione che sta attualmente vivendo l’Italia, a causa della diffusione del Covid-19 che sta mietendo numerosissime vittime tra la popolazione.

Queste le parole del Cavaliere, il quale ha manifestato la sua profonda preoccupazione:

‘Corriamo ogni giorno il rischio del contagio, anche solo uscendo a fare la spesa’

poi aggiunge chiarendo:

‘Io e Ida ci alterniamo, così non lasciamo il piccolo da solo. Spero che tutto passi presto’

Il cavaliere in ansia per la sua famiglia

Parlando a nome anche della sua Dama, la bella Ida Platano, il Cavaliere esterna inoltre la sua preoccupazione per la compagna che ha accanto e suo figlio e per i loro familiari con i quali, (con riferimento a questi ultimi), non possono interagire per evitare contatti.

Riccardo Guarnieri, rivela altresì che nella drammaticità della situazione ne coglie tuttavia il suo lato positivo, ovvero l’uomo sta fortificando il rapporto con il figlio della sua compagna, la quale conclude l’intervista, ringraziando Riccardo per il suo saperle stare accanto.