Controlli a tappeto, scoperti 120 falsi poveri: percepivano reddito di inclusione, sussidi e mense scolastiche gratis

Guardia di Finanza smaschera 120 finti poveri a seguito di controlli ad incrocio: “Sussidi, contributi e mensa scuola gratis’. Ecco dove

Una vera e propria truffa e una grande beffa nei confronti della famiglie realmente indigenti e bisognose, quella scoperta dalla Guardia di Finanza di Salerno la quale dopo aver effettuato una serie di controlli, hanno scoperto circa 120 famiglie beneficiarie di misure a contrasto della povertà, senza averne un reale bisogno, i cosiddetti ‘finti poveri’.

Guardia di finanza smaschera 120 ‘finti poveri’

Un danno, una frode pari a oltre 150’000 euro quella scoperta dalla Guardia finanza di Salerno, la quale a seguito di verifiche incrociate hanno scoperto circa 120 famiglie che beneficiavano di sussidi economici da parte del Comune di Sarno e dell’Inps, dichiarando il falso o omettendo parte del proprio patrimonio.

Dichiarando ‘il falso’ le 120 famiglie in questione erano riuscite ad ottenere il reddito di inclusione, esoneri o riduzioni della cifra per usufruire della mensa scolastica, bonus per ragazze madri, agevolazione sul canone di locazione e tirocini formativi.

Le Fiamme Gialle del Comando di Scafati, hanno esaminato in tutto 1772 posizioni, per i 5 anni dal 2014 al 2018, facendo delle verifiche incrociando i dati presenti all’interno della banca dati della Guardia di Finanza.

A seguito della scoperta sono stati scritti ben 116 verbali di contestazione inviati all’Ente erogatore per le rispettive sanzioni. Infine in 4 dei 120 casi è scattata invece la denuncia alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore.