Gualtieri: Bonomi “ingeneroso” e grande patto con tutte le forze sociali

“Governi di grande coalizione non mi sembrano una soluzione utile in questa fase. È bene che questa maggioranza vada avanti, ha mostrato la capacità di affrontare i problemi”,

ha detto il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, a In mezz’ora su Rai 3.

È bene costruire un patto con tutte le forze sociali, produttive ed economiche. È fondamentale dialogare con l’opposizione e

Dura la richiesta di Confindustria:

Non sappiamo cosa succederà domani, che ne sarà delle commesse, degli ordini, dei fornitori”.

“Gli imprenditori sono fortemente preoccupati. In autunno molte imprese non riapriranno ed altre dovranno ridimensionarsi.

Alle dure parole di Confindustria il Ministro Gualtieri ha sottolineato di non voler replicare a parti dell’intervista che

tenuto conto del dialogo che c’è stato e dell’attenzione riservata alle proposte avanzate da Confindustria.

Il Ministro Gualtieri sottolinea che è bene guardare in positivo e in avanti ed è giusto

“l’invito a concentrare bene queste risorse per gli investimenti per il futuro, non disperderle”.