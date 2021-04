Ecco a quanto ammontano i compensi percepiti dal modello e influencer fidanzato con Cecilia Rodriguez.

Conosciamo tutti Ignazio Moser, l’ex gieffino ora naufrago dell’ultima edizione de L’isola dei famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Non tutti, però, sanno a quanto ammonti il suo patrimonio e quali siano le cifre del cachet che di solito percepisce in tv.

Quanto guadagna Ignazio Moser

Ignazio Moser sta guadagnando sia grazie alle sue comparsate televisive che sul web come influencer, dove promuove spesso prodotti e indossa capi di abbigliamento.

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, il giovane pare abbia incassato un compenso compreso tra i 10 e i 15.000 € a puntata.

Si tratta di cifre da capogiro, che nessuno tra i telespettatori avrebbe potuto immaginare. E invece sì, perché Ignazio Moser è assolutamente tra i personaggi più richiesti della televisione italiana e ora sbarcherà presto a L’isola dei famosi.

Oltre ai compensi percepiti grazie alle campagne pubblicitarie che ho porta avanti sul web, non dobbiamo dimenticare gli incassi ottenuti grazie all’attività di produttore di vini esportati in tutta Italia, che porta avanti con il padre.

Quanto guadagnerà a L’Isola dei Famosi

Il 2021 è proprio un anno d’oro per il bellissimo e talentuoso modello Ignazio Moser.

Accantonate le indiscrezioni che lo avrebbero voluto in crisi con Cecilia Rodriguez, è tornato il periodo positivo per Ignazio Moser, che adesso è richiestissimo assieme ha la fidanzata.

Ignazio Moser è stato anche voluto da Simona Ventura per partecipare come concorrente a Game of Games, il nuovo programma quiz in onda su Rai Due.

Non si sa quanto Ignazio abbia percepito per la partecipazione a questo nuovo programma. Ora i telespettatori si chiedono quanto guadagnerà da naufrago a L’Isola dei Famosi.

Nessuno lo sa, ma siamo sicuri che si tratterà di un cachet da capogiro!