Sai quanto guadagna Francesco Totti? Non diresti mai quanto è vasto il suo patrimonio

Sai quanto guadagna Francesco Totti? Non diresti mai quanto è vasto il...

Ecco qual è l’ammontare dei compensi percepiti dal campione della Roma, l’amatissimo Francesco Totti.

Conosciamo tutti il talentuoso Francesco Totti e sappiamo quanto sia stimato da i fan e dai tifosi, che lo seguono dai tempi in cui era tra i calciatori esordienti dello sport più seguito.

Da quando si è ritirato, Francesco Totti non ha smesso di essere presente nelle nostre vite con la partecipazione a trasmissioni tv e docu-reality come Celebrity Hunted in onda su Prime Video.

Francesco Totti è amatissimo e sono tante le persone che ancora oggi vogliono avere informazioni su di lui e in particolare sul suo patrimonio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti)

Ecco perché vi sveliamo a quanto ammontano i compensi percepiti dal grandissimo campione!

Quanto guadagna Francesco Totti

Francesco Totti nel corso della sua carriera ha accumulato enormi ricchezze.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti)

Il suo patrimonio oggi è enorme e con i suoi averi riesce a mantenere tutta la sua famiglia, composta da lui, dalla bellissima Ilary e dai loro figli.

Ma a quanto ammonta precisamente il patrimonio di Francesco Totti?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti)

In base ad alcune indiscrezioni tra gli anni ’90 e il 2020 Francesco Totti avrebbe percepito compensi pari a 4 milioni di euro netti a stagione.

La ricchezza di Francesco Totti

Si tratta naturalmente di cifre da capogiro che oggi lo rendono uno dei calciatori più ricchi d’Italia se non del mondo!

Francesco Totti è conosciuto da tutti ed è ammirato in tutto il pianeta grazie al suo stipendio.

Oggi può vivere una vita agiata in tranquillità senza il bisogno di lavorare.

Nonostante ciò, continua comunque essere attivo sia nel settore sportivo che nel mondo dello spettacolo italiano!