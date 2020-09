Gruppo Volkswagen, trattative in corso per vendere la Bugatti

Il colosso automobilistico Volkswagen sarebbe in trattativa per vendere la Bugatti alla Rimac.

Secondo le indiscrezioni lanciate dalla testata tedesca Manager Magazin, il costruttore dovrebbe valutare l’operazione con i comitati direttivi interni entro la fine dell’anno 2020.

La vendita a Mate Rimac sarà discussa dai comitati di Volkswagen quest’anno, ha riferito il manager.

Bugatti, Mate Rimac e Volkswagen hanno rifiutato di commentare.

Rimac ha sviluppato una piattaforma di supercar elettrica, che fornisce ad altre case automobilistiche, tra cui Automobili Pininfarina.

Volkswagen vuole cedere Bugatti?

Porsche possiede attualmente il 15,5% di Rimac Automobili, ma il marchio tedesco di auto sportive vorrebbe detenere di più.

La tecnologia dei veicoli elettrici ad alte prestazioni di Rimac è una delle migliori che ci sia e non sorprende che Porsche sia interessata.

Allo stesso tempo, VW Group vuole cedere Bugatti, il famoso brand di Ferdinand Piech, ex presidente del consiglio di sorveglianza di VW.

L’attuale management di VW non vuole investire soldi per il business delle hypercar di Bugatti.

Porsche trarrà beneficio?

La famiglia di Piech detiene ancora una quota sostanziale nel Gruppo VW: l’interesse di Porsche per Rimac rende le cose più facili per il consiglio di amministrazione del Gruppo VW per lasciare fuori Bugatti.

Nell’attuale scenario di crisi che connota l’intero comparto automotive, Bugatti dovrebbe portare una valutazione di circa 500 milioni di euro, ma l’operazione con Rimac Automobili non è probabile che comporti il cambio di mano.

Invece, VW Group spingerà Porsche ad ottenere una maggiore partecipazione in Rimac in cambio di Bugatti.

Idealmente, il marchio tedesco vorrebbe detenere una quota del 49%, ma resta da vedere come saranno i dati finali dopo il completamento dell’affare.

Quindi, è più una ristrutturazione organizzativa che una vendita a titolo definitivo.

La Bugatti sarà un’ipercar elettrica?

Per Rimac Automobili possedere un marchio prestigioso come la Bugatti consente di aumentare il valore del marchio.

Rimac sta attualmente lavorando all’introduzione della versione di produzione della sua Concept C_TWO hypercar elettrica.

Se l’affare Bugatti si dovesse materializzare, potremmo assistere all’introduzione del propulsore elettrico di Rimac.