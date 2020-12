Il dramma è avvenuto nel pomeriggio di venerdì, nell’hinterland torinese. Al momento dell’aggressione, la figlia della vittima non era in casa.

Si valuta un eventuale abbattimento dei 5 animali che hanno ucciso la donna.

Donna aggredita e uccisa da 5 cani a Grugliasco

Una violenta aggressione quella avvenuta nel pomeriggio di venerdì a Grugliasco, nell’hinterland torinese.

Una donna di 74 anni, Mariangela Zaffino, è stata sbranata ed uccisa dai 5 cani lupo della figlia, nella sua abitazione in via Boves.

Al momento della tragedia, la vittima era da sola in casa. Quando la donna è rientrata a casa, ha trovato il corpo della madre completamente martoriato dai morsi degli animali.

Come riferisce anche La Stampa, la figlia della vittima è riuscita a liberare la madre dalla presa degli animali, ma per la 74enne non c’era ormai più nulla da fare.

Inutili i soccorsi

La proprietaria dei cani è riuscita a fatica a liberare la madre dalla presa degli animali e li ha rinchiusi nella sua auto.

Quando però sono arrivati i soccorsi, per Mariangela Zaffino non c’era ormai più nulla da fare.

La vittima è stata martoriata dai morsi degli animali, che le hanno causato profonde ferite, soprattutto su braccia e gambe.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri, per accertare quanto accaduto.

I veterinari dovranno ora valutare l’eventuale abbattimento degli animali. Sono in corso le indagini della magistratura.