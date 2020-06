Un uomo scomparso da Grosseto, diversi mesi fa, è stato ritrovato morto ma non si sa bene cosa sia successo. Aveva 49 anni.

Emiliano Nesi è l’uomo scomparso da Follonica in provincia di Grosseto trovato morto. Gli amici lo cercavano da mesi.

Non sono note le cause della morte

E’ stato ritrovato morto Emiliano Nesi, l’uomo di 49 anni scomparso diversi mesi fa a Grosseto. Gli amici riferiscono che stava attraversando un brutto periodo. L’uomo era divorziato e aveva un figlio di 10 anni. Se lo si chiamava a rispondere era la sua segreteria mentre sui social, su cui era molto attivo per consuetudine, non pubblicava più nulla.

Ieri, lunedì 22 giugno, gli amici che lo avevano tanto cercato hanno scoperto che l’amico è morto all’ospedale di Grosseto dopo essere stato ricoverato. Le cause della sua morte non sono ancora note. Una notizia che ha sconvolto tutti coloro che gli volevano bene.

Chi era il 49 enne

L’uomo, originario di Follonica, si era trasferito a Buriano, in provincia di Castiglione della Pescaia, in campagna. Un trasferimento dettato dal divorzio dalla moglie e dall’allontanamento da suo figlio di 10 anni. Di professione era pizzaiolo saltuario.

Non stava vivendo un periodo facile, non solo per la brutta situazione economica in cui versava, ma anche per problemi personali. Aveva già chiesto aiuto.

Come si legge su Fanpage, gli amici sconvolti hanno dichiarato:

“Sapevamo che era un periodo brutto per lui, da qualche tempo aveva avuto un tracollo ma certo non pensavamo che sarebbe finita così. Siamo tutti sconvolti dalla notizia della sua morte, anche perché non ne consociamo le causa”.

Poco prima della sua scomparsa nel nulla, l’uomo era stato fermato ad un posto di blocco. Sembrava confuso, tanto che i Carabinieri decisero di accompagnarlo in ospedale.