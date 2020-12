Tra i due sarebbe scoppiata una violenta lite, culminata con l’omicidio della donna.

L’omicida è stato ricoverato per alcune ferite, di lieve entità. Per la moglie, invece, non è stato possibile fare nulla.

Omicidio a Grosseto

Dramma questa mattina alle porte di Grosseto, nella zona di Capalbio, per l’esattezza.

Una donna di 32 anni è stata uccisa a coltellate dal marito. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, tra i due sarebbe scoppiata una violenta lite, culminata con l’omicidio della donna.

La 32enne sarebbe stata accoltellata dal marito, un rumeno di 39 anni. Come riferisce anche La Stampa, è stato lui stesso ad allertare i soccorsi, quando ormai per la moglie non c’era più nulla da fare.

Quando gli operatori sanitari sono giunti sul luogo del delitto, la vittima era riversa a terra, colpita da diverse coltellate tra il petto ed il basso ventre.

Il marito è stato trasferito in ospedale ad Orbetello, per via di alcune ferite, di lieve entità.

La lite prima del dramma

L’omicidio sarebbe avvenuto intorno alle 6 di questa mattina, nella dependance di una villa, nella quale i due coniugi lavoravano come custodi.

Tra la vittima ed il suo carnefice sarebbe scoppiata una lite violenta, al culmine della quale il marito ha impugnato il coltello ed ha ucciso la moglie.

Non è chiaro cosa abbia scatenato il furibondo litigio, culminato con il drammatico delitto. L’uomo, che si trova in stato di fermo, verrà interrogato nelle prossime ore.

Questa mattina un altro drammatico delitto è avvenuto nel savonese. Una giovane di 29 anni è stata uccisa con un colpo di pistola al petto dal compagno della madre.

La vittima, Jessica Novaro, avrebbe provato a difendere la madre durante un litigio. L’uomo avrebbe quindi impugnato la pistola, facendo fuoco contro la vittima.

Dopodiché, ha puntato l’arma contro di sé e si è tolto la vita.