Negli Usa è andato in onda l’episodio 17×07 ed ha scioccato gli appassionati: cosa è successo e le rivelazioni sul destino della serie tv!

Se i fan del medical drama più amato di sempre pensavano di avere una ripresa di stagione tranquilla dovranno ricredersi: nel proseguo della 17esima serie ci saranno colpi di scena incredibili con abbandoni e ritorni inaspettati. Si vocifera anche che la serie potrebbe terminare qui.

Se sei curioso di scoprire cosa accadrà a Meredith e colleghi continua a leggere!

Grey’s Anatomy episodio 17×07: una morte inaspettata!

In America così come in Italia la messa in onda degli episodi della 17esima serie era stata interrotta come annunciato. Giovedì 11 marzo la ABC ha rilasciato la nuova puntata della seconda parte della stagione.

In Italia non si conosce ancora la data della messa in onda dei nuovi episodi, ma sulle pagine fan si ipotizza il mese di aprile. Quello che è sicuro è che per ora le nuove puntate continueranno ad essere trasmesse solo sul canale a pagamento di Sky, Fox.

Sappiamo già però cosa accadrà nei prossimi episodi, se non volete sapere non proseguite nella lettura dello SPOILER!!

Negli episodi della 17esima puntata, il dramma legato alla difficile gestione dei malati di Covid, tra cui la protagonista Meredith continuerà ma si avrà anche una morte inaspettata e drammatica.

Stiamo parlando di uno dei protagonisti più amati degli ultimi anni nonché nuovo amore della dottoressa Grey: lo specializzando Andrew De Luca perderà la vita in modo tragico. Il dottore interpretato da Giacomo Gianniotti infatti verrà accoltellato mentre cerca di risolvere il caso del traffico di organi da parte di Opal.

Il giovane che nell’ultimo periodo era stato tormentato dai problemi psichici, verrà soccorso e si tenterà il tutto per tutto con un intervento chirurgico ma purtroppo non ci sarà nulla da fare. De Luca incontrerà Meredith sulla spiaggia immaginaria in cui si trova la protagonista ancora incosciente.

Spoiler seconda parte di stagione: un ritorno inaspettato!

Le notizie che arrivano dall’America però oltre a promettere fiumi di lacrime per i fan della coppia Grey-De Luca, faranno anche esultare di gioia alla scoperta che un altro protagonista amatissimo della serie sta per ritornare.

Stiamo parlando della dottoressa April Kepner (Sarah Drew) sta per fare il suo ritorno anche se al momento per un solo episodio! I fan della serie hanno adorato il suo personaggio e la love story con Jackson (Jessie Williams). La Drew ha dovuto lasciare il set nel 2018 ma non ha mai fatto mistero che le sarebbe piaciuto tornare.

Per ora la vedremo dunque come guest star ma chissà che April non possa tornare in pianta stabile!

Il destino della serie tv: ecco le rivelazioni della showrunner

La 17esima serie di Grey’s Anatomy si prospetta dunque davvero molto movimentata ed alcuni rumors la danno anche come stagione conclusiva di tutta la serie.

Un recentissimo spoiler ha fatto tremare i fan del medical drama: a lanciare la bomba è stata proprio la showrunner Krista Vernoff:

“Sto lavorando ad un finale di stagione che possa funzionare anche come finale della serie. Che sia o meno l’ultima stagione di Grey’s Anatomy, non lo so…”

La Vernstoff spiega che non ha ancora avuto indicazioni dalla produzione ma tutti i fan si augurano che lo show possa continuare con la 18esima serie!

Per scoprire dunque cosa altro accadrà in Grey’s Anatomy non resta che attendere le puntate italiane e seguirci per altre incredibili anticipazioni!