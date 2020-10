Grey’s Anatomy, anticipazioni del 19 ottobre: Owen contro Amelia, Meredith in prigione

L’imperdibile appuntamento con il Medical Drama di La7 torna lunedì 19 ottobre con nuovi colpi di scena: ecco cosa accadrà!

La 16esima serie di Grey’s Anatomy torna come ogni lunedì su La7 con i nuovissimi episodi. Come proseguiranno le storie dei chirurghi del Grey Sloan Memorial Hospital?

Grey’s Anatomy 16, 19 ottobre: occhi puntati su Amelia ed Owen

Tornano i nuovi episodi della più longeva serie tv del genere Medical Drama, dopo lo stop forzato a causa del coronavirus.

Gli episodi della 16esima serie, in onda come in chiaro su La7, sono sempre molto seguiti ed apprezzati dal pubblico.

Anche per il terzo appuntamento però si assisterà solo a due episodi, a differenza dei tre a cui si era abituati e che all’inizio erano stati previsti.

Nel primo dei due episodi dunque intitolato “Scherzare con il fuoco”, gli occhi saranno puntati sulla ex coppia Amelia Sheperd ed Owen Hunt.

La neurochirurga si troverà a dover confessare al suo ex marito di essere in dolce attesa: il dottor Hunt non prenderà bene la notizia e tra due scoppierà una lite accesa.

La sorella di Derek infatti, si recherà all’ospedale Pac North per parlare con l’ex marito e confessargli di aspettare un bimbo dal suo nuovo compagno Link. ll Maggiore Hunt, che attualmente si trova in coppia con la dottoressa Teddy Altman, chiederà ad Amelia spiegazioni: non riesce a comprendere come la ex moglie abbia cambiato idea sul fatto di diventare madre.

La puntata porterà altre nuove soprese ad Amelia che conoscerà i parenti di Link e scoprirà qualcosa del suo passato di cui non era a conoscenza.

La 16esima stagione: continuano i guai per Meredith

Nel frattempo per la protagonista della serie continuano i guai con la giustizia: l’episodio precedente si era chiuso con la possibilità per la Grey di finire in carcere e così avverrà.

Meredith dovrà infatti scontare dietro le sbarre il periodo di lavori sociali rimanenti. La dottoressa Grey, oltre al timore di perdere la licenza di medico, vivrà male la lontananza dai suoi tre bambini.

Proprio la maggiore, Zola, commuoverà tutti per la sua nostalgia del papà scomparso. La piccola infatti era molto legata a Derek Sheperd, e passare le festività di Halloween con il nuovo compagno della madre, Andrew De Luca, le porta alla mente ricordi tristi.

Le altre storie dei chirurghi di Seattle: Maggie

Anche la seconda puntata dal titolo “Papà non farmi la predica” dunque, porterà grandi emozioni e un confronto con il passato che attraversa tutti i personaggi.

Sarà anche la volta della sorellastra di Meredith, Meggie Pierce, che si troverà a conoscere alcuni parenti del padre biologico, Richard Webber.

La cardiochirurga conoscerà infatti la cugina, che arriva a Seattle per un tumore di cui soffre. La Pierce scoprirà in tale occasione alcuni retroscena del passato di Webber e del fratello, che la colpiranno nel vivo portando dei dubbi anche sul suo lavoro.

Non resta che collegarsi lunedì 19 ottobre su La7 alle 21.15 per seguire la terza puntata di Grey’s Anatomy 16!