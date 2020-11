Grey’s Anatomy, anticipazioni 9 novembre: Jo disperata per Alex, Amelia fa il test

Grey’s Anatomy, anticipazioni 9 novembre: Jo disperata per Alex, Amelia fa il...

Scopriamo cosa accadrà nel sesto appuntamento con la 16esima serie del medical drama in onda lunedì su La7 alle 21.15 in prima tv!

Il dodicesimo ed il tredicesimo episodio di Grey’s Anatomy 16 porterà nuovi colpi di scena ed addii struggenti. Scopriamo tutte le anticipazioni.

Grey’s Anatomy 16, Karev e Jo: l’addio

Il medical drama ha perso davvero tanti protagonisti nelle varie stagioni, ultimo dei quali è l’amato dottor Karev.

Nelle scorse puntate si è notata l‘assenza del capo di chirurgia pediatrica ma la vicenda non era stata approfondita. Nei due episodi in onda il 9 novembre dal titolo “L’ultima cena” e “Concedimi l’ultimo ballo” si inizierà a dare voce ai sospetti della dottoressa Wilson.

Nel primo episodio della serata vedremo la dottoressa Jo Wilson sempre più in apprensione: Alex non risponde alle sue telefonate.

Karev a quanto ne sa Jo, si trova in Iowa ed il motivo è nobile: aiutare la madre.

Nessuno dei colleghi riuscirà a mettersi in contatto con Alex e Jo sarà per questo sempre più preoccupata e si convincerà che ci sia di mezzo un’altra donna.

Sesto appuntamento: Catherine e Webber al capolinea

Un’altra coppia sulla quale da tempo si sono annodate nuvole è quella tra la dottoressa Catherine e il dottor Richard Webber.

La crisi tra i due si trascina ormai da qualche tempo ed i due stanno provando in ogni modo a ridare vita al rapporto.

E proprio Richard Webber, lo storico fulcro del Grey Sloan Memorial Hotel a provare più delusione ed astio nei confronti della moglie e dunque la decisione sarà inevitabile.

Negli episodi in onda il 9 novembre i coniugi decideranno di comunicare la decisione di separarsi ai figli, i dottori Jackson Every e Maggie Pierce.

Grey’s anatomy 9 novembre: tempo di decisioni

Coppie protagoniste della puntata di lunedì 9 novembre.

Tra i nuovi specializzandi, molto spazio è dato alla storia di Levi Schmitt.

Dopo essersi ripreso dai postumi dell’incidente, per superare il momento di stress partirà con il suo compagno e durante il viaggio prenderà una decisione circa la sua vita.

La gravidanza di Amelia procede e dopo aver confessato negli scorsi episodi a Link che potrebbe non essere il padre del bambino, ora deciderà di eseguire il test di paternità, il cui risultato a giudicare dalla sua espressione la sorprenderà.

La dottoressa Sheperd potrebbe davvero aspettare il bimbo dell’ex marito il dottor Owen Hunt? Lo scopriremo nel prossimo episodio di Grey’s Anatomy 16, lunedì alle 21.20 su La7!