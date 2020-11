Grey’s Anatomy, anticipazioni 2 novembre: Un personaggio storico morirà?

Torna su La7 l’atteso appuntamento con Grey’s Anatomy, cosa accadrà nella quinta puntata? Ecco tutte le anticipazioni di lunedì 2 novembre!

I nuovi episodi del Medical Drama più seguito tornano in prima tv lunedì 2 novembre: quali saranno le avventure di questa settimana per i chirurghi di Seattle? Incredibili colpi di scena!

Grey’s Anatomy 16, 2 novembre: Meredith tra Hayes e De Luca

L’addio di Karev ha segnato tutti ma l’arrivo del sostituto Capo di chirurgia pediatrica al Grey Sloan Memorial Hospital promette di lasciare un segno sia nella storia che tra gli spettatori.

Il dottor Cormac Heyes infatti ha fatto il suo debutto negli scorsi episodi della 16esima stagione attirando già l’attenzione della protagonista Meredith Grey.

La dottoressa Grey, che dalla perdita dell’amore della sua vita, il marito dottor Derek Sheperd, non ha ancora trovato la serenità, sarà molto combattuta tra il nuovo arrivato ed il suo (forse) ex fidanzato.

La storia tra Meredith ed Andrew De Luca infatti pare ormai al tramonto, come è apparso anche in occasione del processo: i due paiono allontanatisi definitivamente.

A quanto pare però non tutto è ormai spento tra i due e negli episodi in onda il 2 novembre finalmente avverrà l’atteso confronto.

La protagonista del medical drama si lascerà alle spalle la storia con De Luca per approfondire la conoscenza con il dottor Hayes di cui sta scoprendo lati inaspettati?

Anticipazioni della 5′ puntata: guai giudiziari per Maggie

Una parte importante nelle vicende della serie di Shonda Rhimes la occupa il personaggio di Maggie Pierce. La sorellastra di Meredith Grey ha pian piano conquistato i telespettatori che seguono le avventure della dolce e forte chirurga cardiotoracica.

Maggie, dopo il dramma vissuto durante l’operazione andata male alla cugina e nipote di Webber, ha deciso di prendersi un periodo di congedo dal lavoro.

Ora le arriverà una notizia inaspettata: il padre Richard Webber la citerà in giudizio accusandola di omicidio colposo. Per la Pierce, già emotivamente provata sarà un ulteriore trauma.

Come affronterà le conseguenze legali della vicenda?

Anche per Jo Wilson, lasciata da Alex Karev, saranno momenti difficili e la dottoressa farà un’azione meritoria riportando in ospedale per affidarlo ai servizi sociali il bimbo che era stato rapito.

Grey’s Anatomy e Station 19 crossover: Ben e Jackson in pericolo di vita?

La serie Station 19 creata da Stacy McKee per la ABC nasce da uno spin off di Grey’s Anatomy e spesso le due serie si trovano ad intersecare le storie. Soprattutto nella 16esima serie del medical drama ci saranno diversi crossover con la serie che vede protagonisti i vigili del fuoco della stazione 19 di Seattle.

L’episodio del 2 novembre presenterà proprio un crossover tra le due serie a partire dall’incidente mostrato in Station 19. Nel locale storicamente frequentato dai chirurghi e gli specializzandi del Grey Sloan Memorial Hospital dopo il lavoro, Joe, si è svolto un drammatico incidente.

Un’auto fuori controllo è piombata nel pub ed ha coinvolto dottori, specializzandi e vigili del fuoco. Al centro della vicenda i personaggi di Andy Herrera, Ben Warren e Jackson Every, come riporta anche La Nostra Tv.

Il drammatico salvataggio dei colleghi feriti nell’incidente andrà a buon fine e nessun personaggio perderà la vita, come invece pare fosse inizialmente previsto. Un commovente incontro tra Ben, uscito miracolosamente illeso, e la moglie Miranda Bailey farà sciogliere anche i più duri di cuore!