L’attesa per la ripresa della visione del medical drama più seguito di sempre è quasi agli sgoccioli ed ecco uno spoiler incredibile!

I fan di Grey’s Anatomy stanno fremendo per scoprire quando ricominceranno le puntate della 17esima stagione.

Ellen Pompeo la bravissima protagonista del medical drama ha voluto dare uno spoiler per tutti i suoi fan ed ha scatenato sui social una bufera di ipotesi su cosa possa significare! Vediamo cosa è accaduto.

Se sei curioso di sapere cosa accadrà nei prossimi episodi di Grey’s Anatomy 17 continua a leggere!

Grey’s Anatomy 17: attesa per la seconda parte

I fan delle avventure dei chirurghi di Seattle avevano appena iniziato la visione delle puntate della 17esima stagione su Fox Canale 112 di Sky quando vi è stata una brusca interruzione.

La messa in onda italiana seguiva quasi in sincrono quella americana della ABC per cui quando le puntate si sono interrotte negli Usa vi è stato uno stop anche in Italia, nello scorso mese di dicembre.

In Italia si è rimasti fermi al quinto episodio mentre in America è stato diffuso il sesto. Da quanto riportano varie fonti tra cui Opti Magazine, bisognerà attendere fino a marzo 2021.

Proprio sulla ABC la messa in onda dei nuovi episodi è datata 4 marzo e dunque si suppone che dopo poco riprendano anche nel nostro Paese, forse già dall’11 marzo.

Ellen Pompeo spoilera tutto? Ecco il video incredibile!

Come già annunciato dalla showrunner Krista Wernstoff questa 17esima serie sarà molto carica di emozioni anche per il fatto che buona parte della trama sia basata sulla pandemia attuale.

Abbiamo infatti visto i chirurghi del Grey Sloan Memorial Hospital alle prese con la lotta al Covid-19. Ma non solo: al dramma delle tante perdite di pazienti ospedalizzati si è aggiunto quello della malattia proprio della protagonista.

La dottoressa Meredith Grey ha infatti contratto il coronavirus proprio compiendo il suo lavoro in maniera molto grave.

La donna negli episodi andati in onda versa in uno stato di salute precario. È ricoverata nel suo stesso ospedale: esce ed entra da uno stato di coma nel quale incontra persone del suo passato già scomparse come il marito Derek o George O’Malley.

Proprio nelle scorse ore l’attrice Ellen Pompeo ha diffuso sui social una Storia che i fan hanno preso come un super spoiler!

Ecco il post ripreso dalla pagina Grey’s Anatomy Italia:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grey’s Anatomy – Italia (@greysanatomy_italia)

Si nota il set delle riprese: pare una sala operatoria e vi è una pioggia di cicchi di neve!

Ma cosa può significare ciò? Per interpretare cosa significhi si sono espressi moltissimi fan.

Di certo si capisce che la dottoressa Grey non è morta uccisa dal virus come si temeva, la rivedremo dunque ad inizio delle nuove puntate.

Per quanto riguarda la neve in sala operatoria è più difficile fare un’ipotesi. Dato che avevamo lasciato Meredith sulla spiaggia, si può supporre o che si tratti di un nuovo sogno oppure che sia la scena che immortala la ripresa della protagonista.

I fan sono dunque sulle spine per rivedere Meredith e gli altri chirurghi ma per le nuove puntate- che promettono già molte soprese– dovremo attendere ancora un pochino.