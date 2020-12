Grey’s Anatomy 17, anticipazioni 4′ puntata: Jo e Jackson insieme, nuova cura per Meredith

Scopriamo cosa accadrà nell’attesa 4′ puntata del medical drama in onda su Fox martedì 15 dicembre, nuovi colpi di scena!

Meredith potrebbe intraprendere la cura definitiva mentre per due dei protagonisti più amati ci sarà un incontro bollente!

Come proseguiranno le storyline della 17esima stagione di Grey’s Anatomy? Continuate a leggere se volete scoprirlo!

Grey’s Anatomy 17, anticipazioni: Jo e Jackson si mettono insieme?

Due dei protagonisti più amari della serie avranno un incontro d’amore che nessuno poteva prevedere!

Stiamo parlando di Jo e Jackson entrambi single dopo la fine delle loro relazioni. Jo è ancora provata dall’abbandono di Karev ma vuole guardare avanti e Jackson ha chiuso da qualche tempo la sua ultima storia.

I due si troveranno a passare insieme una notte in cui la passione sarà protagonista. La mattina seguente però i dubbi su una possibile relazione tra i due diventeranno più concreti soprattutto per il dottor Avery.

Sarà la dottoressa Wilson a svelare per prima le sue intenzioni al collega?

Puntata numero 4 del 15 dicembre: Webber trova la cura per Meredith?

Nel frattempo la salute di Meredith Grey continua ad essere al centro della storia. La bionda protagonista si trova infatti in ospedale in Isolamento per aver contratto il Covid-19.

Sulla spiaggia nel suo sogno rivedrà un altro amico del passato e la cosa la colpirà molto!

Intanto Webber si prodigherà per cercare di capire la terapia migliore per la sua protesta.

Il dottore si chiederà se sia il caso di inserire la Grey all’interno di uno studio sperimentale per il Covid.

I dubbi di Richard verranno commentati da De Luca che lo aiuterà a decidere ma sarà una frase proprio di Meredith a far capire a Richard cosa sarà meglio fare.

Per gli altri protagonisti le storie proseguiranno complicandosi: Kovacic anch’egli positivo al virus peggiorerà mentre Link ed Amelia avranno un confronto sulle difficoltà che stanno affrontando.

Per non perdersi i nuovi appassionanti episodi di Grey’s Anatomy 17 non resta che sintonizzare la tv su Fox canale 112 di Sky tutti i martedì in prima serata!