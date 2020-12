Grey’s Anatomy 17, 5’puntata: lutto per la Bailey, Jo cambia lavoro

Scopriamo cosa accadrà nel quinto appuntamento con la 17esima serie del medical drama di Shonda Rhimes in onda su Sky.

La Bailey subirà una perdita dolorosissima, Il dottor Koracick si aggraverà e Jo Wilson comunicherà una decisione scioccante

Se sei curioso di scoprire proprio tutto sul prossima episodio continua a leggere!

Grey’s Anatomy 17×05: lutto per la Bailey

La dottoressa Miranda Bailey sarà protagonista di questo episodio intitolato “Combatti il potere”, con una storia molto toccante. Un grave lutto colpirà infatti la sua famiglia, in un momento già carico di tensione per tutti a causa della pandemia.

I genitori della dottoressa si sono trasferiti a Seattle come la figlia desiderava. La madre affetta da Alzheimer però verrà anche ricoverata a causa del temibile virus del momento.

Le cure che Maggie Pierce tenterà di apportare non saranno sufficienti e la Bailey dovrà dire addio alla sua mamma.

Spoiler del 22 dicembre: Koracick peggiora e Amelia torna a lavoro

Il neurochirurgo Tom Koracick che ha contratto il Covid come Meredith Grey si aggraverà ulteriormente.

Il team di colleghi è sempre più preoccupato per il medico e Tom dovrà essere ricoverato urgentemente.

Nel reparto troverà tutti pronti a curarlo, compresa Amelia Shepherd. La neurochirurga neo mamma del piccolo Scout non esiterà a correre in ospedale per una consulenza.

Le cure serviranno perché Tom riuscirà a superare la fase critica!

Anticipazioni 17’serie: occhi puntati su Jo Wilson

Prosegue la storyline su Jo Wilson, abbandonata dal marito Karev nel corso della 16’serie.

La dottoressa nel tempo trascorso da sola ha maturato un progetto che riguarda la sua vita e che stupirà tutti.

La dottoressa Wilson infatti avrà una giornata molto impegnativa e quando arriverà la sera si confiderà con il coinquilino con cui divide l’appartamento.

Sarà un momento molto emozionante perché Jo confesserà di aver deciso di cambiare specializzazione. Quale sarà la nuova scelta di Jo e cosa accadrà alla sua professione ora?

Per scoprire cosa altro accadrà non perdetevi nessun appuntamento con la 17esima serie di Grey’s Anatomy, che riserva ritorni dal passato e novità incredibili!