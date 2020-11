Al via su Fox la 17esima serie del medical drama di Shonda Rhimes, ecco gli incredibili spoiler del primo episodio!

I chirurghi di Seattle si troveranno alle prese con la sfida più difficile fino ad ora affrontata, riuscirà Meredith a superare anche questo tragico momento?

Scopriamo cosa accadrà negli episodi di Grey’s Anatomy 17 in onda martedì 24 novembre su Fox!

Grey’s Anatomy 17: pandemia mondiale, la sfida più dura per Meredith

La 17esima serie già iniziata sulla ABC ora approda anche su Fox Canale 112 Sky a partire da martedì 24 novembre alle ore 21 con due attesissimi episodi. Le avventure dei chirurghi di Seattle ripartiranno dalla fine della 16esima stagione ma con un salto temporale ritrovandosi nell’aprile del 2020.

I due episodi in onda stasera saranno “Tutte le feste di domani” ed “Il centro non regge” e al centro si sarà il tema della pandemia da coronavirus che tutti conosciamo.

Scopriremo così dall’interno i protocolli del Grey’s Sloan Memorial Hospital contro la pandemia mondiale. Il primo episodio farà capire come sia difficile per Meredith e gli altri medici affrontare questa nuova malattia che rende vane tutte le cure.

Anche l’ospedale di Seattle sarà caotico, la dottoressa Grey’s arriverà a distruggere uno stanzino in preda allo sconforto per l’ennesima morte nel reparto.

“Questo è il quarto paziente che ho perso oggi e stanno morendo tutti…completamente da soli”.

Questo sarà lo sconcertante annuncio del dottor Webber.

La scena clou della puntata sarà rappresentata dal malore di Meredith nel parcheggio dell’ospedale. A trovarla svenuta sarà il dottor Heyes. Meredith durante il viaggio sospesa tra vita e morte incontrerà l’amato Derek, anche se solo in sogno.

L’incontro farà emozionare ma potrebbe dare lo spunto per un terribile dubbio: se Meredith incontra Derek vuol dire che sta per morire? Dovremo scoprirlo nelle prossime puntate!

Anticipazioni 1’puntata: Teddy e Owen chiariscono il tradimento

La difficile storia d’amore tra la dottoressa Teddy Altman ed il dottor Owen Hunt prosegue dopo che l’uomo ha scoperto per caso la tresca tra la futura moglie ed il dottor Koracick.

Owen cercherà il confronto con Teddy che negherà finché lui non le farà ascoltare una registrazione: la telefonata proibita tra un due amanti.

La Altman dopo un periodo di freddezza crollerà e chiederà perdono al suo amato scoppiando in un pianto sincero.

Owen la perdonerà anche questa volta?

Martedì 24, le storyline proseguono: Catherine fa una proposta a Webber

Il dottor Webber tornerà a lavorare dopo la ritorna dall’intervento subito? Tutti lo sperano e nel l’episodio di martedì qualcosa farà ben sperare addirittura in un ritorno in grande stile.

La ex moglie Catherine Fox infatti gli farà una proposta inaspettata: prendere il posto di Tom alla guida dell’ospedale.

Richard accetterà?

Anche la storia tra Amelia e Link, da poco genitori del piccolo Scout, proseguirà. I due avranno molto da fare nel prendersi cura del bimbo e dei nipoti, i figli di Meredith che intanto è impegnata in ospedale e non li vede da settimane. La coppia dopo tante peripezie riuscirà a trovare la serenità?

Nel frattempo anche lo specializzando Andrew De Luca sembra essere tornato quello di una volta, nella 16esima serie lo avevamo infatti visto rapidamente peggiorare nel disturbo bipolare ed affrontare la psicoterapia.

Come ciò influirà sul rapporto con la sua ex Meredith con cui la storia pare ormai chiusa? La sempre crescente vicinanza tra Heyes e la Grey proseguirà fino al lieto fine?

Lo scopriremo durante questa nuovissima serie in onda per ora su Fox, per vederla in chiaro dovremo attendere ancora un po’: al momento infatti su La7 stanno andando in onda le puntate in prima tv della 16’serie.

Seguiteci per altre anticipazioni!