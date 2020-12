Grey’s Anatomy 16, finale di stagione col botto: Webber è grave, Amelia in travaglio

Arriva l’atteso finale della 16sima stagione del medical drama e lascerà il segno con colpi di scena ed emozioni incredibili!

A svelare che l’ultima puntata della stagione numero 16 di Grey’s Anatomy sarà indimenticabile è stata proprio una delle protagoniste della serie.

Se vuoi scoprire cosa accadrà nel prossimo episodio di Grey’s Anatomy in onda lunedì 14 dicembre 2020 su La7, continua a leggere!

Grey’s Anatomy 26, finale di stagione in arrivo: l’attrice Kim Raver svela tutto!

A causa della pandemia della scorsa primavera anche le riprese di Grey’s Anatomy hanno subito uno stop ed un cambio improvviso di finale.

Ed ecco dunque che ora vedremo anche in a Italia il tanto atteso nuovo finale della stagione numero 16 del medical drama più seguito.

Anche se diverso da quello che era stato previsto il finale si stagione promette di lasciare il segno e a dirlo è l’attrice che interpreta Teddy Altman.

“Accadranno delle cose folli… Riderete e piangerete contemporaneamente. Ci saranno sicuramente delle risposte, ma avrete anche nuove domande.”

Per l’attrice che interpreta la tormentata e dolce Teddy Altman la piatta finale sarà un perfetto finale di stagione in stile Grey’s Anatomy.

Puntata del 14 dicembre: Webber è grave

Nei due episodi finali capiremo di più su alcune storyline che ci hanno appassionato nel corso della 16esima stagione.

Nella scorsa puntata abbiamo assistito al crollo psicologico di Richard Webber. Il dottore ha avuto un malore durante un, convegno ed a soccorrerlo è stata la figlia Maggie Pierce ed il dottor Hayes.

Negli ultimi episodi dal titolo “Canta ancora” e “Buon viso a cattivo gioco” assisteremo alla corsa in ospedale ed alla diagnosi per Webber.

I suoi amici e colleghi lo riporteranno a Seattle per sottoporlo ad ulteriori controlli ma il dottore continuerà a peggiorare.

Webber mostrerà che la patologia di cui soffre si sta aggravando perché sarà preda di una crisi e proverà ad operarsi da solo.

Meredith riuscirà a far desistere Richard che aveva impugnato il bisturi per incidenti l’addome. Le sue condizioni però, continueranno ad impensierire tutti.

Grey’s Anatomy, spoiler: Amelia ha le doglie, Grey preoccupata per De Luca, Teddy deve scegliere

Le altre storyline entreranno nel vivo durante gli ultimi episodi e di lasceranno con molti dubbi.

Amelia e Link hanno recuperato il rapporto giusto in tempo per l’evento che cambierà, loro la vita! Amelia infatti capirà di essere entrata improvvisamente in travaglio e cercherà il sostegno del compagno.

Il dottor Link dovrà lasciare la sala operatoria per correre dalla Shepherd e dal loro futuro bimbo!

Nel frattempo Teddy e Owen stanno cercando di dimenticare il passato e puntare al prossimo matrimonio.

La Altman però non riuscirà ancora del tutto a guardare avanti e vorrà parlare un’ultima volta con il suo ex amante Tom Koracick.

La cardiochirurga riuscirà finalmente a fare una scelta definitiva tra i due uomini e a convolare a nozze?

Anche per Meredith è tempo di scelte, e la preoccupazione della dottoressa Grey è concentrata sul suo ex fidanzato Andrew De Luca.

Dopo la crisi lo specializzando è stato sospeso anche se si era capito sul finale che il giovane dottore aveva avuto ragione con la sua intuizione geniale.

In questa puntata i due ex fidanzati collaboreranno di nuovo questa volta per cercare di capire quale possa essere il male che affligge il dottor Richard Webber.

Il giovane svelerà alla donna come si sente realmente e le sue parole preoccuperanno molto Meredith. La dottoressa Grey preferirà non uscire con il dottor Hayes, ciò indica che ha finalmente fatto una scelta tra lui e De Luca?

Per non perdersi il finale di stagione sintonizzatevi su La7 lunedì 14 dicembre a partire dalle 21.15!