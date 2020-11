Lunedì sera tornano gli attesi episodi in prima tv su La7, scopriamo cosa accadrà al Grey Sloan Memorial Hospital nelle storyline di Grey’s Anatomy 16.

Le due storyline maggiori vedranno delle svolte drammatiche per i protagonisti del medical drama ideato da Shonda Rhimes. Ecco cosa accadrà lunedì 16 Novembre a partire dalle 21.15 su La7.

Grey’s Anatomy, settima puntata: Amelia e Link si lasciano

Continuano gli appuntamenti con la 16esima serie del medical drama ideato da Shonda Rhimes. La serie avrà come già mostrato su Fox Life la scorsa primavera, una brusca interruzione dovuta all’emergenza Covid. In queste settimane stiamo assistendo finalmente in chiaro su La7 agli episodi che portano dritti al finale della serie.

I dottori di Seattle hanno vissuto anche in questa serie grandi novità, spesso grandi drammi e sorprese.

Nella settimana puntata vedremo gli episodi 14 e 15 dal titolo “Una diagnosi” e “Accecati dalla neve” che mostreranno due storyline proseguire e fare chiarezza sul seguito della storia.

Nella prima vedremo come Amelia deciderà di affrontare il problema della paternità del futuro bebè. Nello scorso episodio la dottoressa Shepherd non era riuscita ad eseguire il test ed in questa puntata lo confesserà a Link.

Per il dottor Atticus Link sarà un duro colpo non poter sapere se il figlio che aspetta la neurochirurga sia suo o dell’ex marito Owen.

Come se non bastasse Amelia prenderà una decisione spiazzante: per un periodo si allontanerà da tutto per riflettere sul da farsi.

L’aiuto dell’amica Maggie Pierce non servirà per farle cambiare idea e la sua storia con Link andrà verso un triste epilogo.

Amelia infatti non lascerà solo il lavoro al Grey Sloan Memorial Hospital ma anche il fidanzato: comunicherà a Link di voler crescere il maschietto che aspetta da sola.

Anticipazioni 16 novembre: Meredith in ansia per De Luca

Nel frattempo una nuovo evento naturale imprevisto calerà sulla città di Seattle coinvolgendo i protagonisti in particolare Meredith e Andrew.

Il dottor De Luca infatti rischierà la vita durante la straordinaria nevicata che si abbatterà sulla città: lo specializzando si cimenterà in un compito davvero pericoloso.

La preoccupazione per la situazione e per la sua salute la vivranno soprattutto Meredith ancora coinvolta sentimentalmente da lui e la sorella Carina De Luca.

La dottoressa Grey continuerà ad essere incuriosita dal nuovo arrivato nel team ovvero il fascinoso dottor Heyes: sarà lui a conquistare il cuore di Meredith?

Jo e Alex: arriva la resa dei conti?

Gli appassionati probabilmente già sanno dai vari spoiler cosa sia accaduto al dottor Karev ma le puntate procedono nello sviluppo della storia svelando a poco a poco quanto accaduto.

Negli scorsi episodi la dottoressa Jo Wilson ora Jo Karev ha iniziato a sospettare che qualcosa nell’assenza del marito e soprattutto nel suo silenzio, fosse strano.

Karev sarebbe infatti dovuto essere in Iowa per aiutare sua madre Helen ma nel prossimo episodio Jo capirà che suo marito ha mentito. La suocera infatti le rivelerà al telefono di non aver visto Alex e di non sapere dove sia. Il dubbio sul perché il marito le abbia mentito diventerà sempre più lancinante.

Non resta che sintonizzarsi su La7 lunedì 16 novembre dalle 21.15 per assistere a due nuovi emozionanti episodi di Grey’s Anatomy!